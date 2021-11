Morning meeting AOF France / Europe - Ouverture dans le calme en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient débuter la semaine proches de l'équilibre. Les investisseurs vont reprendre leur souffle. Les places boursières occidentales ont enchaîné cinq semaines consécutives de hausse. Comme d'autres indices, le CAC 40 a atteint un niveau record. En l'absence d'indicateurs majeurs, les opérateurs réagiront aux annonces en provenance des entreprises. En Allemagne, le géant des produits de consommation Henkel a révisé à la baisse ses objectifs en raison de la hausse des matières premières. Par ailleurs, Bouygues a signé une promesse d'achat d'Equans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delfingen

Delfingen a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 85,8 millions d'euros, en croissance publiée de 27,8% sur un an, mais en repli organique de 5,4%. L’équipementier automobile a notamment enregistré un repli organique de 5,3% pour la partie Automobile (54% de l'activité), pénalisé par les ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs. Celles-ci ont généré le ralentissement voire l'arrêt de nombreuses usines de constructeurs. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires affiche une croissance publiée de 84,9% à 279,5 millions d'euros, dont +26,5% en organique.

Immobilière Dassault

Au troisième trimestre 2021, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont augmenté de 39,2% à 6,2 millions d'euros. " Cette forte progression résulte notamment de la contribution des nouveaux baux mis en œuvre sur les immeubles 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème) et qui compensent largement l’absence de loyers des actifs non-stratégiques cédés au mois de mai 2021 ", a expliqué la foncière.

Recylex

Recylex a publié un chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 de 67,4 millions d'euros, en repli de 43%. Une chute qui s'explique par la déconsolidation des entités de l’ancien sous-groupe allemand. A périmètre comparable, la croissance serait donc de 59% sur un an. Le spécialiste du recyclage du plomb a vu son activité principale (89% du chiffre d'affaires) reculer de 30% en données publiées à 59,8 millions d'euros, mais progresser de 68% en données comparables. L’endettement financier net de la société (hors dette de loyer IFRS 16) s’élève à 48,9 millions d’euros.

Rémy Cointreau

Dans le cadre de la poursuite de l'optimisation de sa structure financière, Rémy Cointreau a contracté un prêt d'un montant de 80 millions d'euros auprès du Crédit Agricole – Ile-de-France. Ce prêt porte un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offre une maturité de 7 ans, en ligne avec la volonté du groupe d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates. Rémy Cointreau allonge ainsi la maturité de sa dette et continue de réduire progressivement le coût moyen de son financement.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront aujourd'hui à 10h30 de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro pour le mois de novembre.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,1565 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé vendredi soir une semaine historique dans le vert. Le CAC 40 a ainsi dépassé pour la toute première fois la barre symbolique des 7 000 points, quand le Stoxx 600 a atteint un nouveau record. Les investisseurs ont capitalisé sur les propos rassurants des banques centrales, avant que la pilule anti-covid de Pfizer et les excellents chiffres de l'emploi américain en octobre ne viennent appuyer leur optimisme, au milieu d'une nouvelle flopée de résultats trimestriels. Ainsi le CAC 40 a gagné 0,76% à 7 040,79 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,58% à 4 358,42 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a signé vendredi de nouveaux records. Non seulement, Pfizer a fêté le premier anniversaire des bons résultats de son vaccin contre le Covid en annonçant la bonne performance de son traitement antiviral expérimental, mais le rapport sur l'emploi est meilleur que prévu. Les créations de postes ont dépassé les attentes et le taux de chômage a reculé plus que prévu. Les bons résultats d'entreprises sont la cerise sur le gâteau. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 36 327,95 points et le Nasdaq, 0,2% à 15 971,59 points. Sur la semaine, ils gagnent 1,42% et 3,05%.