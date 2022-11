Morning meeting AOF France / Europe - Optimisme modéré sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européen, qui ont clôturé en hausse vendredi, sont attendus dans le vert à l'ouverture ce lundi. Mais ce vent d'optimisme est à tempérer puisque qu'un responsable de la Fed a fait savoir hier que l'institution pourrait envisager de ralentir le rythme de ses hausses de taux en décembre sans pour autant que cela se matérialise par un relâchement dans sa lutte contre la hausse des prix. Côté indicateur, les investisseurs prendront connaissance à 11 heures de la production industrielle en septembre pour la zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Innate Pharma

Innate Pharma, société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie,a dévoilé un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2022 de l'ordre de 44,3 millions d'euros comparé à 10,3 millions d'euros à la même période l'an passé. Au 30 septembre 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société, s'élevaient à 151,4 millions d'euros. À la même date, le total des passifs financiers ressortait à 43,1 millions d'euros.

Schneider Electric

Schneider Electric a confirmé vendredi après-midi être parvenu à un accord sur les termes d'une offre améliorée et finale, en numéraire, au prix de 3 225 pence par action Aveva et recommandée par le Comité des directeurs indépendants d’Aveba. Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels proposait auparavant 3 100 pence par titre de l'éditeur britannique de logiciels.

Thales

Thales a indiqué vendredi après-midi être mesure de confirmer qu’il n’y a pas d’intrusion dans ses systèmes d’information alors qu'un groupe d'extorsion et de rançongiciel (LockBit 3.0) a diffusé sur sa plateforme des données relatives à la société le 10 novembre. Les experts en sécurité du groupe de technologies et de défense ont identifié l’une des deux sources probables du vol d’informations. Il s’agit du compte d’un partenaire sur un portail d’échange dédié qui a conduit à la divulgation d’un volume limité d’informations.

Global Bioenergies

Global Bioenergies a annoncé le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, agissant comme prestataire de services d’Investissement dans le cadre d’un engagement de prise ferme. Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 2,49 millions d'actions, représentant à titre indicatif un montant d’émission de 11 millions d’euros sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en septembre en zone euro sera connue à 11h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,25% à 1,0321 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont prolongé leur mouvement de hausse, soutenus par les bons chiffres de l'inflation aux Etats-Unis hier et la baisse plus forte que prévu de la confiance des consommateurs américains. Ces statistiques soutiennent le scénario d’une politique monétaire moins agressive de la part de la Fed. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, la Chine a décidé d'assouplir ses règles de quarantaine. Sa durée sera réduite pour les cas contacts et pour les voyageurs venant de l'étranger. Le CAC 40 a gagné 0,58% à 6 594,62 points et l'EuroStoxx50, 0,62% à 3 870,59 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse. Le marché des taux était fermé aux en raison de la commémoration de la Journée des Vétérans. Après le chômage de vendredi dernier et l'inflation hier, la baisse plus forte que prévu de la confiance des ménages en novembre a alimenté les anticipations d’une politique monétaire moins agressive de la part de la Fed. Un relâchement de certaines règles de quarantaine en Chine a aussi aidé. Le Dow Jones a gagné 0,10% à 33 747,86 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,88% à 11 323,33 points. Le cours du pétrole a progressé d'un peu moins de 3%.