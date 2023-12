Morning meeting AOF France / Europe - Optimisme en vue sur les marchés

(AOF) - Pour la dernière séance de la semaine et la première du mois de décembre, les marchés actions européens devraient s'afficher dans le vert à l'ouverture. L'heure est à l'optimisme après le ralentissement de l'inflation observé hier en zone euro et aux Etats-Unis. Hier, Wall Street a terminé en ordre dispersé. Côté statistiques, les chiffres des indices manufacturiers sont attendus ce vendredi des deux côtés de l'Atlantique à deux semaines des décisions de la Fed et de la BCE. Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell doit s'exprimer en fin d'après-midi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Dans un communiqué, Casino confirme avoir reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs, portant sur des périmètres différents d’hypermarchés et supermarchés. "Dans le contexte du processus compétitif en cours et afin de protéger ses intérêts légitimes, le Groupe ne donnera pas de détails sur le contenu des offres qui sont en cours d’examen", indique le distributeur.

Carrefour

Carrefour et Nexity annoncent la création de "Villes et Commerces", le véhicule de portage foncier portant sur l’apport par Carrefour d’un premier panier de 69 sites. Détenu à 80% par le distributeur et à 20% par l'opérateur immobilier, il constitue une étape clé dans l’exécution du partenariat de long terme entre les deux groupes, annoncé le 6 juillet dernier. Avec la revalorisation à terme de 76 sites Carrefour via des opérations de mixité urbaine sur l'ensemble du territoire français, ce partenariat permettra la première opération de régénération urbaine d'envergure à l'échelle nationale.

Rémy Cointreau

Au premier semestre, Rémy Cointreau a enregistré une chute de 49,5% de son résultat net part du groupe à 113 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 43% en organique à 169,1 millions d'euros. Le groupe français de spiritueux souligne que ce résultat se compare à une base de comparaison record. Rémy Cointreau a souffert de la baisse du chiffre d'affaires, "partiellement compensée par une réduction des coûts de structure". La marge opérationnelle courante a reculé 9,8 points en organique à 26,6%.

Valeo

L'équipementier automobile Valeo a réalisé son premier hackathon axé sur l'Intelligence Artificielle (IA) Générative. Cet événement stratégique avait pour objectif de résoudre un défi concret et actuel dans le monde de l'entreprise. Il était organisé en collaboration avec Artefact, société française spécialisée dans le déploiement de technologies d'IA et de solutions data avancées, et Google Cloud qui propose une infrastructure et une offre technologique dédiée à l'IA générative.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en novembre sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P)pour le secteur manufacturier en novembre sera communiqué à 15h45.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en octobre seront publiées à 16h00 tout comme l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre.

Vers 8h30, l'euro glane 0,13% à 1,0905 dollar.

Hier à Paris

En hausse la veille, les marchés européens ont de nouveau clôturé dans le vert au terme d'une séance riche en statistiques. L'inflation en novembre en zone euro a ralenti tout comme les prix à la consommation en France. Outre-Atlantique, l'indice des prix PCE américain est ressorti en ligne avec les attentes en octobre. Côté valeurs, Eurazeo s'est illustré en tête de l'indice SBF 120 après avoir annoncé un retour aux actionnaires de 2,3 milliards d'euros sur la période 2024-2027. Le CAC 40 a progressé de 0,59% à 7310,77 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,31% à 4384,22 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Statistique attendue, l'indice des prix PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Fed, a augmenté de 3% en octobre en rythme annuel, contre un consensus de 3% et 3,4% en septembre. Côté valeurs, Salesforce a brillé après avoir enregistré des résultats meilleurs que prévu. Le Dow Jones, qui a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022 a progressé de 1,47% à 35950,89 points. De son côté, le Nasdaq a fléchi de 0,23% à 14226,22 points.