Morning meeting AOF France / Europe - Omicron continue de rassurer

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient prolonger leur rebond dans le sillage de Wall Street et de Tokyo (+1,89% pour le Nikkei ce mardi). Les investisseurs sont rassurés par les dernières nouvelles concernant Omicron. Le nouveau variant serait très contagieux, mais ne provoquerait pas de symptômes graves. Ainsi, sa propagation ne devrait pas contraindre les autorités à prendre de nouvelles sanitaires restrictives. Les investisseurs réagiront ce matin à l'indice Zew du sentiment des investisseurs en Allemagne et à l'annonce du PIB de la zone euro au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

Après Bruxelles et Anvers, TotalEnergies a remporté l'appel d'offres de la municipalité de Gand, troisième plus grande ville de Belgique, pour l'installation et l'exploitation de bornes électriques sur la voie publique, soit 800 nouveaux points de recharge à horizon 2025. Ces nouvelles bornes, installées par TotalEnergies et opérées pour les dix prochaines années, seront alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique.

Carmila

Carmila a dévoilé lundi soir son nouveau plan stratégique et financier à horizon 2022-2026. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux vise une croissance annuelle moyenne de 10% de son résultat récurrent par action en 2022 et 2023. En parallèle, le groupe a annoncé un programme de cessions de 200 millions d’euros en 2022 et 2023. Une partie du produit de ces cessions sera allouée aux rachats d’actions.

Eurazeo/Safran

Eurazeo a annoncé la signature par son équipe Small-Mid Buyout d’un accord avec Safran en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia, leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing). L’opération générerait pour la société d'investissement un multiple cash-on-cash de 3,6 et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de l’ordre de 25%. Le projet de cession resterait soumis à l'accord des différentes autorités règlementaires compétentes.

OL Groupe/LDLC

Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d'OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC ont annoncé un accord sur le naming de la future salle événementielle d'OL Groupe à Décines. Il sera effectif à partir du démarrage de la construction (prévu en début d'année civile 2022), et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale d'octobre sera dévoilée à 8h45. En Allemagne, l'indice Zew sur le sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en décembre.

La version préliminaire du PIB de la zone euro du troisième trimestre est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la balance commerciale en octobre et du coût unitaire du travail et productivité au troisième trimestre.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,1206 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur une note positive, alors que les dernières nouvelles concernant Omicron s’avèrent, pour l'instant, moins inquiétantes que prévu. Si le variant se propage très rapidement, il ne semble pas plus dangereux que ses prédécesseurs. Ces nouvelles rassurantes ont relégué en arrière-plan les statistiques décevantes du jour, qu’il s’agissent des commandes industrielles allemandes ou de l’indice Sentix de la zone euro. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,48% à 6 865,78 points et l’EuroStoxx 50, +1,60% à 4 145,34 points.

Hier à Wall Street

En hausse en début de séance, Wall Street a rapidement basculé dans le rouge. Le marché espérait que le net ralentissement des créations d'emplois au mois de novembre incite la Réserve Fédérale à retarder le "tapering", soit l'accélération de la réduction de ses rachats d'actifs. Mais rien n'est moins sûr. James Bullard, l'influent président de la Fed de Saint-Louis, a confirmé son opinion selon laquelle la banque centrale américaine doit agir rapidement face à la pression inflationniste. Le Dow Jones a cédé 0,17% à 34 580,03 points et le Nasdaq, 1,92 à 15 085,47 points.