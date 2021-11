Morning meeting AOF France / Europe - Omicron chahute de nouveau les marchés

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en nette baisse à l'ouverture. Le retour de l'aversion pour le risque est motivé par un entretien du président de Moderna au Financial Times dans lequel Stéphane Blancel estime que les vaccins existants sont sans doute moins efficaces contre Omicron. Les analystes s'attendent à une forte volatilité sur les marchés en attendant des informations plus précises sur la dangerosité de la nouvelle souche. Cet après-midi, les investisseurs suivront avec intérêt l'audition de Jerome Powell au Sénat. Au regard de la situation, le "tapering" pourrait être retardé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les premiers résultats positifs et le développement clinique de CoVepiT, son vaccin T multi-cibles anti-Covid. Des données cliniques nouvelles confirment la bonne tolérance de CoVepiT et un très bon niveau de réponse des cellules T chez les volontaires sains vaccinés. Des signaux prometteurs d'efficacité en préclinique oriente le développement chez les patients immunodéprimés présentant une faible réponse anticorps aux vaccins anti-COVID déjà présents sur le marché.

Bastide

Bastide Le Confort Médical a procédé à une opération de refinancement à travers le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué. " La maturité des tranches du contrat de crédits est désormais fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs " a précisé le spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile.

Claranova

Sodexo et myDevices, la division IoT (Internet des objets) de Claranova ont annoncé un partenariat mondial afin d’accélérer le déploiement de solutions IoT auprès des clients de Sodexo.

LDLC

Le groupe LDLC a détecté un incident de cybersécurité dans ses systèmes informatiques, ayant entraîné un accès non autorisé aux données de l'entreprise. L'incident n'a pas eu d'impact sur les opérations commerciales du distributeur de produits high tech. " Cet incident fait l'objet d'une analyse approfondie de la part des experts et des partenaires sécurité du groupe, qui ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines ", précise la société.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la première estimation de l'inflation pour le mois de novembre est attendue à 8h45 en même temps que la croissance du PIB au troisième trimestre. Le taux de chômage de novembre en Allemagne sera dévoilé à 9h55. La première estimation de l'inflation en zone euro pour novembre sera publiée à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller de septembre est attendu à 15h, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en novembre sera publié à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en novembre, à 16h. Le président de la Fed, Jerome Powell et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, seront auditionnés par la commission bancaire du Sénat américain à 16h.

Vers 8h, l'euro gagne 0,31% à 1,1326 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont rattrapé une petite partie de leurs pertes de vendredi, après une séance du Black Friday écarlate, marquée par les craintes autour du variant omicron. Celles-ci n'ont certes pas disparu en l'espace d'un week-end, d'autant plus que les restrictions se font toujours plus nombreuses sur le Vieux Continent, mais certains investisseurs en ont profité pour faire des rachats à bon compte au cours d'un Cyber Monday qui manque de véritable catalyseur. Ainsi, à la clôture, le CAC 40 a gagné 0,54% à 6 776,25 et l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,72% à 4 119,20 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a rattrapé une partie des pertes enregistrées vendredi. Les craintes autours du nouveau variant du coronavirus n'ont certes pas disparu en l'espace d'un week-end, mais les investisseurs ont profité de l'accès de faiblesse des marchés pour racheter à bon compte. A date, Joe Biden a écarté la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Au chapitre des valeurs, Moderna a bondi de de 11,8%, soutenue par la perspective d'un nouveau vaccin contre Omicron en début d'année 2022. Le Dow Jones a gagné 0,68% à 35 135,94 points. Le Nasdaq a progressé de 1,88% à 15 782,83 points.