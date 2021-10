Morning meeting AOF France / Europe - Octobre devrait débuter sous le signe de la baisse

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en net repli dans le sillage de Wall Street, qui a creusé ses pertes en seconde partie de séance. Aux Etats-Unis, si la mise en sommeil des administrations fédérales a été évitée, le vote sur le plan d'infrastructure a été repoussé. Les investisseurs seront attentifs aux indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en septembre des deux côtés de l'Atlantique, mais surtout à l'inflation. Les inquiétudes à son propos pèsent sur les Bourses depuis plusieurs semaines. A Paris, Icade a reporté l'introduction en Bourse d'Icade Santé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide, TotalEnergies, VINCI

Air Liquide, TotalEnergies et VINCI, s'associent à d'autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d'hydrogène décarboné. Les premiers engagements atteignent déjà 800 millions d'euros, sur un objectif total de 1,5 milliard. Cette initiative vise à accélérer la croissance de l'écosystème hydrogène en investissant dans de grands projets stratégiques et en bénéficiant de l'alliance entre acteurs industriels et financiers.

Dontnod Entertainment

Le résultat net de Dontnod Entertainment est ressorti à 355 000 euros au au premier semestre (contre 667 000 euros un an auparavant), intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,2 million d'euros sans impact sur la trésorerie et l'amortissement de l'écart d'acquisition relatif à Dontnod Eleven. L'Ebita économique, incluant les crédits d'impôts jeu vidéo (Français et Canadien), ressort en forte amélioration à 3,3 millions d'euros, hausse de 92%.

ORAPI

ORAPI a annoncé la cession effective de sa filiale Phem au groupe Arcole le 30 septembre 2021. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2019 et de 8,9 millions d'euros en 2020. Au 30 juin 2021, son chiffre d'affaires s'élève à 4 millions d'euros. Elle emploie 51 collaborateurs.

Lagardère

Le groupe Lagardère a lancé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans (octobre 2027), avec un coupon annuel de 1,75%. Le produit de cette émission est destiné à être affecté au refinancement partiel de l'obligation de 500 millions d'euros à échéance 2023 et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un remboursement partiel ou total du prêt garanti par l'État. Cette émission permettra au groupe de médias et de distribution d'allonger la maturité moyenne de son endettement.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en septembre pour la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55, la zone euro à 10 heures et les Etats-Unis à 15h45.

A 11h00 en zone euro, ils prendront également connaissance de l'inflation septembre et à 14h30 aux Etats-Unis du revenu et de la consommation des ménages en août. L'indice des prix PCE en août sera aussi rendu public.

Enfin, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en septembre, les Dépenses de construction en août et l'indice Michigan de confiance des consommateurs de septembre seront dévoilés à 16 heures.

Ce matin, l'euro est pratiquement stable à 1,1579 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini par céder du terrain, pour conclure un mois de septembre chaotique. Les tensions sur les rendements sont vite revenues, alors que les inquiétudes autour des pénuries d'électricité en Chine, du possible défaut de paiement du géant Evergrande ou de l'enventuel "shutdown" aux Etats-Unis n'ont pas encore disparu. La journée a également marquée par des inscriptions au chômage américain de nouveau à la hausse, et des projets de rapprochements d'entreprises toujours plus nombreux. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,62% à 6 520,01 pts, et l'Euro Stoxx 50, 0,35% à 4 065,81 pts.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé nettement leurs pertes en seconde partie de séance. La séance s'est avérée volatile puisqu'elle clôture le mois de septembre, ainsi que le troisième trimestre. Du côté des valeurs, Bed Bath & Beyond a été lourdement sanctionnée. L'indice Dow Jones a perdu 1,59% à 33 843,92 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,44% à 14 448,58 points. Il s'agit du plus mauvais trimestre pour Wall Street depuis le début 2020. Au cours des trois derniers mois, le Dow Jones a reculé de 4,3%, le S&P 500 de 4,8% et le Nasdaq Composite de 5,3%.