Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle progression en vue : les bonnes nouvelles s'accumulent

(AOF) - Les marchés européens devraient prolonger leur mouvement de hausse, toujours soutenus par les bons chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, la Chine a décidé d'assouplir ses règles de quarantaine. Sa durée sera réduite pour les cas contacts et pour les voyageurs venant de l'étranger. Les titres des compagnies aériennes pourraient bénéficier de ces mesures. A Paris, la cotation de Teleperformance reprendra aujourd'hui après sa chute d'hier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Saint-Gobain/Icade

Saint-Gobain et Icade ont signé une lettre d’intention en vue d’un partenariat visant à développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à faible impact environnemental sur le territoire français. Grâce aux savoir-faire combinés des deux entreprises, ce partenariat permettra d’accélérer et de massifier la construction et la rénovation bas carbone, en intégrant des innovations constructives Saint-Gobain sur les projets Icade.

Sanofi

Conformément à l'avis favorable rendu par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a approuvé le vaccin VidPrevtyn Beta pour la vaccination de rappel préventive contre la Covid-19 de l'adulte à partir de 18 ans. Élaboré pour fournir une protection étendue contre de multiples variants, ce vaccin de rappel à base de protéines est formulé avec l'antigène du variant Bêta et l'adjuvant à usage pandémique de GSK.

Ramsay

Ramsay a dévoilé que son chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022 s'est élevé à 1,02 milliards d'euros, en hausse de 9,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'Ebitda non audité sur cette période s'est élevé à 112,6 millions d'euros, en baisse de 16,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat opérationnel courant non audité à la même période s'est élevé à 13,5 millions d'euros, en baisse de 69,0 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Akwel

Akwel, équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l'année 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 739,2 millions d'euros, en progression de 5,7 % par rapport à la même période en 2021. Il a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 251,1 millions d'euros, en hausse de 18,7 % en publié par rapport à l'exercice précédent, et de 22,3 % à périmètre et taux de change constants. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en données harmonisées a été confirmée à 11,6% en octobre sur un an en Allemagne, selon Destatis.

Les investisseurs attendent l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,34% à 1,0235 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, portés par une inflation américaine en octobre moins importante que prévu. L'incertitude sur le scrutin de mi-mandat outre-Atlantique a été éclipsée par cette bonne nouvelle. Côté valeurs, Teleperformance a vécu une séance pour le moins agitée sur fond d'une enquête en Colombie. L’indice CAC 40 a terminé en hausse de 1,96% à 6556,83 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 3,24% à 3 848,48 points.

Hier à Wall Street

Le ralentissement plus important que prévu de l'inflation a dopé les marchés actions américains. L'inflation core du mois d'octobre est ressortie à 0,3%, inférieure au consensus de 0,5%. Le rendement du 10 ans américain a chuté de plus de 30 points de base à 3,84%. Ce chiffre de l'inflation renforce la probabilité d'une Fed moins agressive à l'avenir. Les valeurs technologiques ont bénéficié en particulier de cette forte détente des taux longs. Le Nasdaq Composite a bondi de 7,35% à 11 114,15 points tandis que le Dow Jones a gagné 3,70% à 33 715,37 points.