Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle progression attendue : merci Wall Street

(AOF) - Le regain d'optimisme constaté hier sur les marchés devrait de nouveau être présent aujourd'hui. Les marchés européens sont attendus en légère hausse dans le sillage de Wall Street. Plusieurs statistiques américaines seront à surveiller, dont la nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté des valeurs, Orpea a révisé à la hausse le montant dépréciations d’actifs anticipées à 5,0-5,4 milliards d’euros pour 2022. Aussi bien l'euro que le pétrole sont en légère hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmat

Carmat a annoncé la cooptation d’Alexandre Conroy au Conseil d’administration en remplacement de Jean-Pierre Garnier, Président du Conseil d’administration démissionnaire pour raisons personnelles, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, et sa nomination en qualité de Président du Conseil. Diplômé d’HEC Paris, Alexandre Conroy a fait ses débuts au sein de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Il a ensuite fait l’essentiel de sa carrière au sein de Becton Dickinson & Co, groupe spécialisé dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les sciences de la vie.

Biosynex

Le laboratoire français Biosynex, qui conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) a annoncé avoir pris une participation de 75% dans le capital de la société danoise Medkoncept, basée à Hellerup, près de Copenhague. Cette entreprise fondée en 2017 et qui a été le distributeur exclusif au Danemark de tests de diagnostic rapide liés à la Covid-19 sera rebaptisée Biosynex Nordic après avoir commercialisé pour le compte de Biosynex plus de 26 millions de tests antigéniques sur le marché danois depuis 2021.

Fountaine Pajot

Sur l'exercice 2021/22, clos fin août, le résultat net part du groupe de Fountaine Pajot est en forte amélioration à 15,9 millions d’euros contre 11,6 millions d’euros en 2020/21. L'excédent brut d'exploitation du spécialiste des catamarans est ressorti à 33,4 millions d’euros, contre 32,9 millions d’euros un an auparavant, " impacté par les hausses de prix des achats, en partie compensées par une répercussion dans les tarifs des bateaux ". Le groupe affiche une marge de 15,2% contre 16,2%, un an auparavant.

Rémy Cointreau

Le programme de rachat d’actions de Rémy Cointreau, qui a débuté le 8 septembre 2022 a été entièrement achevé le 19 décembre 2022. Entre ces deux dates, le groupe français de spiritueux a acquis, dans le cadre de ce programme, 1 million d’actions propres, représentant 1,93% du capital social, pour un prix moyen de 164,5318 euros, soit un prix d’achat global de 164,531 millions d’euros. Ce programme avait été annoncé le 7 septembre 2022 via un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et PIB du troisième trimestre sont attendus à 14h30. L'indice des indicateurs avancés en novembre sera connu 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,28% à 1,0638 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont nettement rebondi, soutenus par des résultats de sociétés meilleurs que prévu (Nike et Fedex), mais aussi par une amélioration plus forte qu'anticipé de la confiance des consommateurs américains. Autre bonne nouvelle, une certaine détente a été constatée sur les taux longs, qui ont été mis sous tension hier par la Banque du Japon. A Paris, Interparfums a bénéficié d’un accord de licence parfums avec Lacoste. Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 2,01% à 6 580,24 points et l'EuroStoxx50, de 1,79% à 3 870,62 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont prolongé leur hausse de mardi, soutenus par les résultats trimestriels de Nike supérieurs aux attentes. En conséquence, les concurrents de la marque au swoosh tels que Lululemon , Under Armour et Foot Locker ont progressé. Fedex a aussi réservé une bonne surprise au niveau de ses profits. Coté macroéconomie, la confiance des consommateurs meilleure que prévu a aussi contribué à la bonne orientation du marché. Le Dow Jones a clôture en hausse de 1,60% à 33 376,48 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,54% à 10 709,37 points.