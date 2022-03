Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle journée difficile

(AOF) - Les marchés actions européens sont une nouvelle fois attendus dans le rouge dans le sillage de la clôture de Wall Street et des places asiatiques. Le guerre en Ukraine continue de faire rage et le jusqu'au boutisme de Vladimir Poutine suscite l'effroi. Les investisseurs s'alarment des conséquences d'un choc énergétique qui pourrait mettre à terre l'économie européenne. Ce matin, le pétrole continue son ascension. Au chapitre des valeurs, Danone vient de dévoiler son nouveau plan stratégique à horizon 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Sous la férule de son nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, Danone dévoilé son nouveau plan stratégique " Renew Danone ". Ce plan, qui courre jusqu'en 2024, doit permettre au groupe "de renouer avec un modèle de croissance rentable et durable, et sera facilité par un meilleur alignement entre la performance économique de l'entreprise et sa mission".

Amoéba

Amoéba a annoncé l’émission de la quatrième tranche d’obligations convertibles en actions (OCA) de son nouveau financement obligataire avec programme d’intéressement, à savoir 60 OCA numérotées de 181 à 240 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. Comme prévu par le contrat d’émission, ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant un montant net total de 2,88 millions d'euros.

NextStage

Avec 6 cessions " remarquées " et 6 nouveaux investissements en non cotés, NextStage AM annonce avoir " mené une gestion active et dynamique de son portefeuille de sociétés non cotées ". A fin décembre 2021, la plateforme multi-stratégies constituée directement par NextStage AM et indirectement par NextStage SCA, composée des sociétés NextStage AM, Atream, et Linxea représentait, en termes d’encours, près de 7 milliards d'euros à fin décembre 2021.

Séché Environnement

Séché Environnement a réalisé un bénéfice net de 28,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, soit plus du double (+105,8%) de celui de 2020. Il se situe également nettement au-dessus de l'exercice 2019 (17,8 millions d'euros). Le ROC et l'EBE ont quant à eux progressé respectivement de 50,5% et 24,3% sur un an, portés d'une part par la maîtrise des charges d’amortissement en lien avec la politique d’investissements sélectifs, et d'autre part par les effets de la politique d’efficience industrielle et de la meilleure orientation de ses activités par rapport à l’an passé.

Les chiffres macroéconomiques

En janvier, la production industrielle allemande a grimpé de 2,7% sur un mois. Les économistes tablaient sur +0,5% après +1,1% en décembre (chiffre révisé de -0,3%).

La version préliminaire du PIB de la zone euro au quatrième trimestre sera publiée à 11h.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en janvier est attendue à 14h30 et les stocks des grossistes, à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,01% à 1,0854 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont prolongé leur mouvement de baisse, même si leur repli est bien moins prononcé qu'en matinée. Ils ont pris de plein fouet le bond des cours du pétrole, qui ont atteint ce matin jusqu’à 139,13 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Le CAC 40 a clôturé en retrait de 1,31% à 5 892,27 points après être repassé brièvement dans le vert dans l'après-midi. Ce matin, il était tombé à 5 756,38 points. Le marché parisien a été lesté par les valeurs cycliques. L'EuroStoxx50 a connu les mêmes évolutions et a fini en recul de 0,95% à 3 522,06 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en net repli. Les investisseurs restent ébranlés par la guerre en Ukraine. Les cours du pétrole flambent. Le baril de WTI américain a atteint130,5 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Les cours de l'énergie flambent dans la perspective d'un boycott occidental du pétrole russe. Une telle décision pourrait susciter un choc pour les pris de l'or noir et du gaz, avec le risque de l'apparition d'une stagflation. Le Dow Jones a cédé 2,89% à 32 817,38 points. Le Nasdaq a perdu 3,62% à 12 830,96 points.