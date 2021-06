Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle journée de calme attendue sur les marchés européens

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert dans des volumes réduits. Les investisseurs jouent la prudence alors que le reste de la semaine s'annonce chargée. Ils surveilleront mercredi l'inflation en Chine et, surtout, celle aux Etats-Unis jeudi. Cette donnée est très suivie car elle permet à la Fed d'ajuster ou pas sa politique monétaire. Les marchés n'ont guère réagi aujourd'hui ce à la décision du G7 de mettre en place une taxation globale de 15% pour les multinationales. Le CAC 40 a gagné 0,51% à 6 549,14 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,38% à 4 104,82 points.

Voluntis a annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour une nouvelle version d'Insulia compatible avec une insuline basale supplémentaire, élargissant ainsi le champ des traitements couverts par la solution. Insulia, produit phare de Voluntis dans le domaine du diabète, aide les personnes atteintes de diabète de type 2 à ajuster leurs doses d'insuline. Il est indiqué pour les patients atteints de diabète de type 2 initiés ou non contrôlés par l'insuline basale, traités par une large gamme d'analogues de l'insuline basale, y compris toutes les insulines glargines approuvées.

Akka Technologies a annoncé le déploiement d'une solution clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

La biotech Abionyx Pharma a annoncé que le premier patient avait été recruté dans l'étude clinique de phase 2a évaluant CER-001, la Bio-HDL, comme traitement potentiel pour les patients atteints de septicémie à haut risque de développer une lésion rénale aiguë. Cette étude, baptisée RACERS, est randomisée, ouverte, contrôlée par placebo et en groupes parallèles.

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une petite mèche basse et un corps important. Les vendeurs ont bien tenté, en début de séance, de prendre la main, mais ils ont été violemment contrés. Un nouveau sommet est donc inscrit, signe que la tendance haussière est intacte. La résistance à 6 590 points est maintenant proche des cours et pourrait limiter la progression actuelle.

(AOF) - Les bourses européennes devraient ouvrir dans le calme ce mardi. En dépit des nombreuses statistiques prévues aujourd'hui (production industrielle allemande, balance commerciale française et américaine, PIB de la zone euro...), les investisseurs attendent surtout jeudi avant d'accélérer le rythme des transactions. Ce jour-là, la BCE donnera son analyse sur la situation économique, avant que les Etats-Unis ne révèlent le niveau d'inflation dans le pays, donnée qui déterminera le calendrier de la politique monétaire de la Fed.

