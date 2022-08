Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle hausse attendue : la Banque de Chine en soutien de son économie

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse, encouragés par Wall Street qui a accru ses gains vendredi en seconde partie de séance. La Banque de Chine a de plus surpris ce matin en abaissant deux de ses principaux taux directeurs et dévoilé plusieurs statistiques décevantes, dont les ventes au détail. Cette séance s'annonce comme la plus calme de l'année en termes de volumes en raison de l'absence de nombreux intervenants. Elle sera marquée par la publication de l'indice manufacturier de la Fed de New York et de l'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Valneva a annoncé la mise en place d'un programme « At-the-Market (ATM) » sur le Nasdaq. Dans le cadre de ce programme, le spécialiste des vaccins peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d’investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d’American Depositary Shares (ADS).

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances et F2i, le principal fonds d'infrastructure italien, ont signé un accord pour acquérir auprès du groupe Villar Mir des parcs éoliens en exploitation (53 mégawatts de capacité) et des projets éoliens à un stade avancé de développement (430 mégawatts de capacité), situés dans le nord de l'Espagne.

Veolia

Veolia a affiché la semaine dernière la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Le groupe de services à l'environnement a récemment annoncé la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni.

Alstom

Alstom (-4,30 %) a affiché vendredi dernier la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Le groupe a récemment trouvé un accord concernant la cession à Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de sa plateforme Coradia Polyvalent (matériel roulant ferroviaire pour trains régionaux, interrégionaux et grandes lignes), de son site de production de Reichshoffen, en France, et de sa plateforme Talent 3 (automotrice électrique), actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice manufacturier de la Fed de New York à 14h30 et l'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB, pour août.

Ce matin, l'euro perd 0,19% à 1,0245 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Les indicateurs jugés rassurants des derniers jours sur l'inflation apaisent en partie les craintes d'une forte hausse de taux en septembre. Ce vendredi, une autre bonne nouvelle a été accueillie par les investisseurs avec l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui s'est affiché bien meilleur que prévu en août à 55,1 points contre 51,5 points en juillet. De quoi favoriser l’appétit des investisseurs pour le risque. Le CAC 40 a gagné 0,14 % à 6553,86 points et l'Euro Stoxx 50 a pris 0,64 % à 3 781,23 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance vendredi. Les indicateurs jugés rassurants des derniers jours sur l'inflation ont apaisé en partie les craintes d'une forte hausse des taux en septembre. Ce vendredi, une autre bonne nouvelle économique a été dévoilée : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a dépassé les attentes. Le Dow Jones a gagné 1,27% à 33 761,05 points, portant ses gains sur la semaine à 2,9%. Le Nasdaq Composite a progressé respectivement de 2,09% et de plus de 3% à 13 047,19 points.