Morning meeting AOF France / Europe - Nouvelle baisse attendue : Scor présente son plan stratégique

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en léger repli ; les investisseurs s’inquiétant du risque d’une inflation persistante aux Etats-Unis. Ainsi, non seulement l’indice ISM des services a signalé une accélération de la croissance de ce secteur en août, mais les prix pays ont progressé. Si cette statistique a poussé les taux longs à la hausse hier aux Etats-Unis, ils se stabilisent ce matin. Le rendement du 10 ans américains ressort à 4,285%. A Paris, les investisseurs réagiront au nouveau plan stratégique de Scor.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Scor

Scor a lancé son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2026, Forward 2026. Le réassureur s’est fixé deux objectifs d’égale importance pour la durée du plan. Du point de vue financier, Scor cible un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à taux d'intérêt et de change constants. Sur le plan de la solvabilité : le groupe table sur un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. Scor vise à maintenir un niveau de sécurité AA pour ses clients.

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois d’août 2023. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 52 avions commerciaux le mois dernier à 34 clients. En parallèle, 117 commandes brutes ont été enregistrées en août et 1218 commandes nettes depuis le début de l'année. Sur les 8 premiers mois de l’année, Airbus a livré 433 avions à 77 clients. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer 720 appareils en 2023.

Figeac Aéro

Le groupe Figeac Aéro a annoncé que sur le premier trimestre de l'exercice 2023/24, courant du 1er avril au 30 juin 2023, son chiffre d'affaires s'élève à 93,4 millions d'euros, contre 65,4 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2022/23. Le sous-traitant du secteur aéronautique précise que la croissance de son chiffre d'affaires de 42,8% (44,6% en données organiques) est portée notamment par la poursuite de la reprise dans son domaine et la répercussion partielle de l'inflation, à l'instar des derniers trimestres.

Boiron

Les laboratoires Boiron ont annoncé un résultat net part du groupe en hausse de 23,5% à 15,46 millions d’euros au premier semestre 2023, pour un chiffre d’affaires en recul de 6,6% à 239,88 millions d’euros. Le laboratoire ajoute que son résultat opérationnel est en baisse de 11,1% sur la période à 17,78 millions pour une trésorerie nette 231,18 millions en baisse de 4,8% sur un an. Le groupe impute la diminution des ventes de 6,6% sur le semestre en premier lieu « à l'effet de base provenant des ventes importantes de tests Covid sur le premier semestre 2022 ».

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 0,8% en juillet en Allemagne après un repli de 1,4% en juin, a annoncé Destatis. Elle était anticipée en repli de 0,5%.

Le PIB de la zone euro au deuxième trimestre sera connu à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la nouvelle estimation du coût unitaire du travail au deuxième trimestre et la nouvelle estimation de la productivité au deuxième trimestre seront connues à 14h30. Toujours aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz et de pétrole sera publiée à 16h30.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,072 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en net repli en raison de la nouvelle hausse des taux longs. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services de l'ISM a signalé une accélération inattendue de la croissance de ce secteur aux Etats-Unis et une hausse des prix. Dans le sillage de la publication de cette statistique, le rendement des 10 ans allemand et américain, a augmenté. A Paris, le luxe a souffert des déclarations du président de Richemont sur l'impact de l'inflation sur la demande en Europe. Le CAC 40 a perdu 0,84% à 7 194,09 points et l’EuroStoxx50 a cédé 1% à 4 239,63 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont connu une nouvelle séance de repli, plombés par les tensions sur le marché des taux. Les investisseurs ont pris connaissance de l'accélération inattendue de la croissance du secteur des services en août. Le PMI ressorti à 54,5 en août contre un consensus de 52,5 après 52,7 en juillet et sa composante prix payés a progressé. Cette statistique – la plus importante du jour - a entraîné une hausse de plus de 4 points de base à 4,3% du 10 ans américain. Le Dow Jones a perdu 0,57% à 34 443,19 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,06% à 13 872,47 points.