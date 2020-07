(AOF) - Les marchés européens devraient début la séance en légère baisse en dépit d'une amélioration de la tendance aux Etats-Unis en seconde partie de séance hier. Les investisseurs s'inquiètent de la dégradation de la situation sanitaire mondiale avec une pandémie de coronavirus qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Hier, plus de 61 000 nouveaux cas et 960 décès ont été enregistrés aux Etats-Unis. Les économistes craignent que cette résurgence ne vienne contrecarrer le rebond économique en cours. Certaines données américaines indiquent ainsi une inflexion de l'activité dans certains secteurs.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie noire avec une clôture au plus bas de la séance. Les volumes sont toujours limités à 2,9 milliards d'euros, traduisant une absence d'intérêt des acheteurs : le marché corrige par manque de conviction. Rien n'indique pour l'instant qu'une reprise de la hausse est possible : le premier soutien à 4 851 points devrait être rejoint.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

INVENTIVA

Inventiva a annoncé la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, consistant en une offre au public de 7.478.261 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS). Chacune d'entre elles représente une action ordinaire. Le prix de souscription a été fixé à 14,40 dollars par ADS.

ADP

A l'occasion du comité social d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu ce jeudi 9 juillet 2020, le groupe ADP a proposé aux représentants des salariés d'engager des négociations en vue d'adapter le modèle économique et social de la maison-mère, ADP SA. Il a ainsi été proposé un accord sur une activité partielle de longue durée (APLD), afin de faire face à une baisse d'activité sur les métiers concernés, ainsi qu'un accord de performance collective (APC), afin de préserver l'emploi, de gagner en agilité et de moderniser la relation au travail.

HOPSCOTCH GROUPE

" L'impact de la pandémie sur les activités est très variable selon les métiers de l'agence ", annonce le groupe de communication. Les tendances évoquées lors du communiqué de presse du chiffre d'affaires au premier trimestre en date du 5 mai dernier sont confirmées, avec un impact négatif aggravé sur les activités événementielles. Représentant 40% des revenus du groupe, elles ont d'abord été touchées très directement par les directives sanitaires lors du confinement.

MILIBOO

Miliboo a enregistré une perte de 1,8 million d'euros lors de son exercice 2019-2020, après une perte de 900 000 euros lors de l'exercice précédent, affecté par des charges non cash. L'EBITDA retraité est lui devenu positif, passant de -0,5 million d'euros à +0,5 million. Quant au chiffre d'affaires, il a connu une croissance de 30,3% à 29,9 millions d'euros. Le spécialiste de la vente de mobilier en ligne a bénéficié à la fois d'un accroissement des quantités vendues (+23,2%), mais aussi d'un effet prix illustré par panier moyen en hausse de 4,4% sur l'exercice.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la production industrielle en mai en France à 8h45 et les prix à la production en juin aux Etats-Unis à 14h30.

Ce matin, l'euro cède 0,17% à 1,1265 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le rouge jeudi soir à la clôture. Après une matinée plutôt orientée à la hausse, la situation sanitaire aux Etats-Unis est venue refroidir les espoirs de reprise économique. Le pays de l'Oncle Sam enregistre chaque jour plus de nouveau cas de covid-19, et le niveau de mortalité est lui aussi reparti à la hausse. De plus, les inscriptions au chômage, bien que meilleures qu'espérées, semblent confirmer le scénario d'une reprise plus lente. Au final, le CAC 40 a cédé 1,21% à 4 921,01 points, et l'EuroStoxx50 a perdu 0,69% à 3 263,56 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé, les valeurs technologiques se distinguant en terminant en hausse. Ils ont été affectés par la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, avec notamment un nombre de morts journalier record en Floride. En parallèle, si les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient moins élevées que prévu, plusieurs sociétés ont ou vont supprimer des postes. Enfin, les résultats trimestriels de Walgreens ont déçu. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1,39% à 25 706,09 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,53% à 10 547,75 points.