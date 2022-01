Morning meeting AOF France / Europe - Nette baisse en vue après la Fed information fournie par AOF • 06/01/2022 à 08:31



(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en nette baisse à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street et de la Bourse de Tokyo (-2,88% pour le Nikkei ce matin). Hier soir, les "minutes" de la Fed ont refroidi l'optimisme des investisseurs. Lors de sa réunion de décembre, le comité de politique monétaire de la Réserve Fédérale a tenu des discussions à la tonalité plus "faucon" qu'attendu. Certains membres sont favorables à une rapide hausse des taux et à une réduction du bilan de la banque centrale pour contrer une inflation persistante et un marché de l'emploi sous pression.



SMCP

SMCP a été notifiée le 5 janvier 2022 d'une assignation en tierce opposition par European TopSoho S.à r.l à son encontre et à l'encontre de Glas devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris sur requête de Glas désignant un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires de SMCP, et d'obtenir en conséquence l'ajournement de l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée pour le 14 janvier 2022.



Esker

Esker a annoncé mercredi soir la conclusion d’un accord avec les actionnaires de Market Dojo visant à acquérir 50,1% du capital et des droits de vote de la société au cours du premier trimestre 2022 et les parts restantes à l’issue d’une période de quatre ans. Basé à Bristol en Grande-Bretagne, Market Dojo emploie une vingtaine de personnes et compte environ 160 clients dont 60% en dehors de Grande Bretagne, notamment en France, aux Etats-Unis et au Moyen Orient. La société réalise un chiffre d’affaires annualisé de 1,3 million de livres, en croissance annuelle de 30%.



Coface

Natixis, dont la participation dans Coface s’élève à un peu plus de 15 millions d’actions (soit 10,04% du capital social), a annoncé son intention de céder l’intégralité de sa participation dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. Natixis a obtenu l’ensemble des autorisations règlementaires requises pour lancer le placement.



Tikehau Capital

Tikehau Capital a réalisé une collecte nette record en 2021, atteignant 6,3 milliards pour l’ensemble de l’année (dont 2,5 milliards pour le seul quatrième trimestre), un montant de 50% supérieur à la collecte annuelle moyenne réalisée au cours des trois derniers exercices, qui s’établissait à 4,2 milliards. En conséquence, le gestionnaire d'actifs disposera de plus de 33,5 milliards d'euros d’encours au 31 décembre 2021.



En zone euro, les prix à la production de novembre sont attendus à 11h.



La première estimation de l'inflation de décembre est prévue à 14h.



Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale de novembre.



Les commandes à l'industrie de novembre et l'ISM des services (définitif) de décembre sont attendus à 16h.



Vers 8h30, l'euro cède 0,16% à 1,1293 dollar.



Hier à Paris



Les marchés actions européens font un début d’année sans faute en alignant trois séances consécutives de hausse. Ils continuent d'être soutenus par les espoirs liés à Omicron. Le variant pourrait en effet permettre d'atteindre l'immunité collective. Autre bonne nouvelle, la situation du marché de l'emploi américain continue de s'améliorer selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Le CAC 40 a gagné 0,9% pour établir un nouveau record de clôture à 7 383,37 points. L’Euro Stoxx 50 a progressé, lui, de 0,54% à 4 391,27 points.





Hier à Wall Street



Les marchés américains ont clôturé en net repli, pénalisés par les "minutes" de la Fed. Lors de sa réunion de décembre, le comité de politique monétaire de la Réserve Fédérale a tenu des discussions à la tonalité plus "faucon" qu'attendu. Certains membres sont favorables à une rapide hausse des taux et à une réduction du bilan de la banque centrale pour contrer une inflation persistante et un marché de l'emploi sous pression. Le Dow Jones a cédé 1,07% à 36 47,11 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 3,34% à 15 100,17 points, particulièrement affecté par la remontée du taux 10 ans US.