Morning meeting AOF France / Europe - Nette baisse en perspective

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture dans le sillage de la forte baisse de Wall Street. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente de la hausse probable de 50 points de base des taux de la Fed, mercredi. L'inflation continue de susciter l'inquiétude dans le monde alors que la conjoncture poursuit sa dégradation. Dans ce cadre, la publication des PMI manufacturiers définitifs d'avril en Europe et aux Etats-Unis sont attendus avec intérêt.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Elis a acquis 100% de Centralvaskeriet au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022. Centralvaskeriet opère une blanchisserie dans le Sud de la région du Jutland et emploie près de 50 salariés. L'entreprise propose des services de location-entretien de linge plat, majoritairement pour des clients en Hôtellerie-Restauration, ainsi que de location-entretien de vêtements de travail et de tapis.

Damartex

Dans le cadre de son plan de transformation Transform To Accelerate - TTA 2.0, le groupe Damartex annonce l’acquisition de 100% des titres du groupe Médical Santé, appuyant son positionnement de leader européen de la Silver Economie. A la suite de cette acquisition, Damartex envisage le rapprochement de Médical Santé et de Sédagyl, pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors créée en 1995.

DLSI

Le groupe DLSI a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 43,1 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 43,3 millions il y a un an. La société de recrutement explique qu'elle a su mobiliser les ressources pour faire face à la croissance de l’activité. Toutefois, le marché reste actuellement déséquilibré entre l’offre et la demande de travail, dit-elle. Les difficultés persistantes d’approvisionnement en matières premières associées à la hausse des prix de l’énergie renforcent cette situation en provoquant un manque de visibilité dans certains secteurs".

Vinci

Vinci va procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 7 juin 2023. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE "Castor Relais 2022/2" qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 1er mai au 31 août 2022.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI manufacturier (définitif) pour avril de la France est attendu à 9h50, de l'Allemagne à 9h55 et de la zone euro à 10h.

L'indice PMI manufacturier (définitif) pour avril des Etats-Unis sera dévoilé à 15h45. L'ISM manufacturier pour avril sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,27% à 1,0517 dollar

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une troisième hausse consécutive cette semaine, portés par une nouvelle vague de résultats trimestriels, qui ont dans l'ensemble été bien accueillis des investisseurs. Amazon fait toutefois partie des valeurs qui ont le plus déçu en raison de sa première perte trimestrielle en 7 ans, pénalisant le secteur de la tech. L'optimisme des marchés a toutefois été modéré par la guerre en Ukraine, le retour covid en Chine et le scénario de stagflation qui se dessine. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 6 533,77 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,58% à 3 798,88 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a nettement reculé vendredi dernier. La séance a été marquée par un nouveau déluge de résultats et perspectives, avec des déceptions du côté d’Apple, Intel et, surtout, Amazon. Sur le front des statistiques, les revenus et dépenses des ménages ont dépassé les attentes. S’agissant de l’indice « core » PCE, mesure préférée de l’inflation de la Fed, il n’a pas réservé de mauvaise surprise. Le Dow Jones a perdu 2,77% à 32 977,21 points et le Nasdaq, 4,17% à 12 334,64 points. Sur un mois, ces indices reculent de 6% et 13%.