Morning meeting AOF France / Europe - Net repli en vue dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Le début de séance s'annonce difficile pour les Bourses européennes. Les principaux indices, CAC 40 en tête, risquent fort d'imiter Wall Street qui a clôturé en forte baisse. La hausse des rendements soutenue par l'accélération des anticipations inflationnistes sème le trouble. Elle menace la valorisation des actions et, à terme, la soutenabilité des dette publiques qui atteignent un niveau abyssale. Plusieurs indicateurs économiques sont attendus, notamment l'indice de confiance du Michigan. Au chapitre des valeurs, Engie a dévoilé une lourde perte annuelle mais mise sur un rebond.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une petite mèche haute et une clôture au plus bas de la séance, dans des volumes notables à 4,1 milliards d'euros. Les investisseurs, notamment américains, restent inquiets de l'augmentation du taux à 10 ans des obligations d'État américaines. Cela pèse sur les indices actions : la résistance à 5 806 points est intégrée, repoussant la tendance haussière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CARMAT

Carmat lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité de 5 jours de bourse à titre irréductible des actionnaires, d'un montant initial de 50 millions d'euros, pouvant être porté jusqu'à 57,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. La réalisation de l'offre à hauteur du montant initialement prévu de 50 millions permettrait à Carmat de financer l'ensemble de ses activités jusqu'à mi-2022. Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 28 euros par action.

LAGARDERE

Le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 4,44 milliards d'euros en 2020, soit une baisse de 38% en données comparables. L'activité Publishing est restée quasi-stable (-0,4%) à 2,375 milliards d'euros grâce à la bonne performance de la Littérature générale dans les différentes zones géographiques. A l'inverse, le Travel Retail a reculé de 59,7% à 1,72 milliards d'euros en raison des effets des mesures gouvernementales de restriction des déplacements, notamment en matière de trafic aérien et international.

SAINT GOBAIN

Saint-Gobain a enregistré un résultat consolidé part du groupe en repli de 67,6% à 456 millions d'euros en 2020. Plus important aux yeux des analystes, le résultat d'exploitation du spécialiste des matériaux de construction a reculé de 15,8% à 2,86 milliards d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5% contre 8% en 2019. Cette évolution dissimule toutefois le fait que la marge d'exploitation a progressé à un niveau record de 10% au second semestre.

TELEPERFORMANCE

Téléperformance a publié un chiffre d'affaires 2020 de 5,732 milliards d'euros, en hausse de 11,6% à données comparables, dont +23,3% au quatrième trimestre 2020. Les activités core services & D.I.B.S. (Digital Integrated Business Services) ont affiché une chiffre d'affaires de 5,08 milliards d'euros, en hausse de 9,2%, en raison principalement de la dépréciation par rapport à l'euro des principales devises d'Amérique latine, de la roupie indienne et au second semestre du dollar US. L'activité de "services spécialisés" a en revanche reculé de 7,5%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le PIB définitif au quatrième trimestre 2020, la première estimation de l'inflation en France en février et la consommation des ménages de janvier sont attendus à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des revenus et dépenses des ménages en janvier ainsi que des stocks des grossistes pour le même mois.

L'indice PMI de Chicago de février est attendu à 15h45 et la version finale de l'indice de confiance de l'université du Michigan (définitif) en février, à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,34% à 1,2141 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé majoritairement en repli ce jeudi, malgré une ouverture en hausse. Les propos rassurants de Jerome Powell hier soir sur l'inflation, appuyés aujourd'hui par deux membres du directoire de la BCE n'auront finalement pas suffi. Les rendements obligataires ont donc continué de grimper, le 10 ans français passant même brièvement en territoire positif, une première depuis plusieurs mois. La journée a aussi été marquée par de nombreux résultats d'entreprises. Au final, le CAC 40 a perdu 0,24% à 5 783,89 points et l'Euro Stoxx 50, 0,34% à 3 693,29 points.

Hier à Wall Street

Jeudi, Wall Street a clairement repris le chemin de la baisse. Les valeurs technologiques ont particulièrement souffert. L'effet Jerome Powell s'est dissipé et les préoccupations des investisseurs face à la remontée continue des rendements obligataires refont surface. Dans ce contexte, la bonne statistique sur le front de l'emploi n'est pas parvenue à dissiper la morosité ambiante. Côté valeurs, les résultats de Domino's Pizza et Best Buy ont été sanctionnés, alors que la frénésie GameStop a repris. Le Dow Jones a cédé 1,75% à 31 402,01 points. Le Nasdaq a chuté de 3,52% à 13 168,27 points.