Morning meeting AOF France / Europe - Net repli en vue à cause des taux longs et de la France

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture. Plusieurs sujets préoccupent les investisseurs. En premier lieu, ils s'inquiètent de la poursuite de la remontée des taux longs aux Etats-Unis qui pèse sur les valeurs technologiques. D'autre part, ils appréhendent l'impact sur l'économie des nouvelles mesures de restrictions sanitaires en Europe, les objectifs de vaccination en France semblant par exemple bien prudents par rapport au Royaume-Uni. Enfin, ils s'étonnent du très léger resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite toupie, noire cette fois-ci, dans des volumes en progression à 3,9 milliards. Les marchés américains ont corrigé et l'ouverture d'un gap baissier sous le support à 6 018,55 points pourrait valider une figure de retournement en "Double Sommet". Le risque d'une correction vers 5 895 points augmente donc.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a placé avec succès une offre d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 500 millions de dollars et portant intérêt au taux de 8,75% et d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 585 millions d'euros et portant intérêt au taux de 7,75%. Ces obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG et seront émises au pair et devraient être émises le 1er avril 2021.

ALSTOM

Alstom a reçu une première commande de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes, pour la fourniture de 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande fait suite à l'approbation du conseil d'administration de Metra, en janvier dernier, d'attribuer à Alstom un contrat d'acquisition de véhicules portant sur un maximum de 500 voitures. Cette commande initiale de 200 voitures représente une valeur d'environ 650 millions d'euros.

CAPGEMINI

Le Conseil d'Administration de Capgemini, sur le rapport du Comité Ethique et Gouvernance, a délibéré de l'évolution de sa composition qui sera proposée à la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2021. Il a a souhaité proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Pouyanné et les nominations de Tanja Rueckert et Kurt Sievers en qualité de membres du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans.

CEGEDIM

Cegedim a publié un bénéfice de 10,8 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2020, une croissance de plus de 300% sur un an. Le résultat opérationnel courant est lui en hausse de 11,8% à 41,5 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 1,4%, pour s'établir à 496,9 millions d'euros, en raison notamment d'un effet périmètre défavorable de 5,2 millions d'euros dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,07% à 1,1927 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes sont parvenues à clôturer en territoire positif, malgré les fortes tensions observées sur les taux obligataires. Le rendement du 10 ans américain a bondi de 8,6 points de base à 1,731 %. Hier, la Fed a annoncé un statu quo sur ses taux, relevé sensiblement sa prévision de croissance 2021 et promis de rester accommodante encore un certain temps malgré un regain d'inflation jugé transitoire. En parallèle, les statistiques du jour se sont révélées mitigées. Au final, le CAC 40 a grappillé 0,13 % à 6 062,79 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,55 % à 3 870,92 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en repli jeudi, pénalisé par la remontée des taux longs et la nouvelle accélération de la pandémie en Europe. Le 10 ans américain a atteint 1,75%, soit son plus haut niveau depuis 14 mois, au lendemain des prévisions de croissance optimistes de la Fed. Ce nouveau regain de tension a pénalisé les valeurs technologiques. Accenture a tiré son épingle du jeu grâce au nouveau relèvement de ses objectifs annuels. L'annonce d'un nouveau confinement en France a également pesé sur la tendance. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 32 862,30 points et le Nasdaq, 3,02% à 13 116,16 points.