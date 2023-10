Morning meeting AOF France / Europe - Net repli anticipé avant la BCE et le PIB américain

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en nette baisse dans le sillage de Wall Street, qui a souffert du repli des valeurs technologiques. Le début de séance sera animé par les publications de résultats, notamment en France. Depuis hier, Carrefour, Schneider Electric, STMicroelectronics et TotalEnergies ont dévoilé leur performance trimestrielle. Les investisseurs se tourneront ensuite vers la BCE, qui fera connaître sa décision de politique monétaire à 14h15. Un statu quo est largement anticipé. Elle sera suivie du PIB américain au troisième trimestre. Le 10 ans américain se rapproche de 5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Schneider Electric

Au troisième trimestre, Schneider Electric a réalisé un chiffre d’affaires de 8,789 milliards d’euros, en croissance organique de 11,5 %. Le spécialiste des solutions numériques d'énergie et des automatisations souligne que cette croissance représente un « record absolu pour un troisième trimestre ». Elle a été soutenue par une croissance organique de 13,5% en Gestion de l’énergie. En données publiées, les revenus du groupe ont progressé de 0,1%.

Carrefour

Au titre du troisième trimestre, Carrefour a dégagé un chiffre d'affaires de 23,63 milliards d'euros, en hausse de 9% à données comparables, contre 10,3% au deuxième trimestre. En France, les ventes ont progressé de 4,3%, soutenues par l'alimentaire (+5,7%), tandis que les ventes en non-alimentaire sont en retrait sur le trimestre (-6,8%). En Europe, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 4,1% sur la période.

Nexity

Nexity a fait état d’un chiffre d’affaires 9 mois de 2,958 milliards d’euros, quasiment stable sur un an (2,954 milliards d’euros). Il a progressé de 1% à 2,33 milliards d’euros dans la promotion grâce à l’immobilier d’entreprise (+ 45%), à 362 millions d’euros. Il a revanche reculé de 5% à 1,97 milliard d’euros dans l’immobilier résidentiel. Il a baissé de 2% dans les services à 624 millions d’euros.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a réalisé un chiffre d'affaires de 1,424 milliard d’euros au troisième trimestre 2023, en hausse de 6,1 % à taux constants, dont 5,8 % sur une base organique. Le spécialiste des essais, de l'inspection et de la certification souligne que le troisième trimestre a été « particulièrement solide l’année précédente ». La croissance interne a été soutenue par l’activité Marine & Offshore (+13,4%), Industrie (+16,2%) et Certification (+11,7%). Les revenus ont reculé de 2,3% en données publiées.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE sera connue à 14h15.

Elle sera suivie aux Etats-Unis du PIB au troisième trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes de biens durables en septembre à 14h30.

Les promesses de ventes de logements en septembre sont attendues à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro perd 0,21% à 1,0545 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert, comme hier, parvenant à se redresser en fin de séance. Les investisseurs ont toujours le regard focalisé sur l'évolution du conflit moyen-oriental tout en surveillant de près les résultats des entreprises des 2 côtés de l'Atlantique. En Allemagne, le climat des affaires s'est amélioré après cinq mois de suite de dégradation. Demain, la BCE rendra son verdict. Côté valeurs, après son cinglant profit warning, Worldline a lourdement dégringolé. Le CAC 40 a glané 0,31% à 6 915 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,22% à 4 074 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge dans un contexte dominé par les inquiétudes à propos de la guerre au Moyen-Orient et les résultats des entreprises. Le taux à 10 ans américain a gagné près de 14 points de base à 4,96% et les cours du pétrole, près de 2%. Coté valeurs, Alphabet a décroché après avoir déçu sur le front des services cloud, tandis que Microsoft a terminé à la deuxième place du Dow Jones pour ses bonnes performances sur ce même marché. Le Dow Jones a cédé 0,32% à 33 035,93 points et le Nasdaq a reculé de 2,43% à 12 821,22 points.