Morning meeting AOF France / Europe - Les voyants restent au vert

(AOF) - La progression des marchés actions européens devrait se prolonger dans le sillage de Wall Street. Les voyants restent au vert. L'accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine est signé. Les économies de ces deux pays vont, globalement, mieux que prévu. Les premiers résultats trimestriels des entreprises américaines sont solides et, surtout, les banques centrales devaient rester toujours aussi accommodantes cette année. La séance s'annonce plus calme qu'à l'ordinaire sur le Vieux Continent en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de Martin Luther King day.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie blanche avec une forte clôture, le tout dans des volumes en nette accélération à 3,40 milliards d'euros. Les cours ont ouvert un gap haussier lors du franchissement de la résistance à 6 064 points. La tendance haussière reprend donc ses droits : les cours se dirigent vers les résistances à 6 156 puis 6 254 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CASINO

Vesa Equity Investment a franchi le seuil de 5% du capital de Casino pour atteindre 5,64% du capital. Vesa Equity Investment S.à.r.l. est un véhicule d'investissement détenu par MM. Daniel K?etínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tká? (47%). Daniel K?etínský et Patrik Tká?, sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de la distribution en Europe, avec une participation de 29,99% dans Metro, ainsi qu'une participation de 40% dans Mall Group, un acteur majeur d'e-commerce en Europe centrale et orientale, a indiqué Casino dans un communiqué.

IMERYS

Imerys a conclu un accord pour l'acquisition du premier producteur indien de panneaux à base de silicate de calcium pour des projets d'isolation thermique dans des industries telles que le ciment, la métallurgie, la raffinerie, la pétrochimie et les centrales électriques. Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2019 et emploie 50 personnes. Cette activité sera consolidée dans le domaine d'activité Solutions de Haute Température (Calderys).

MARIE BRIZARD

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a annoncé la conclusion ce vendredi d'un accord tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de MBWS, de la dette bancaire de la société à Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), actionnaire majoritaire de la société, qui détient à ce jour 50,97 % du capital de MBWS. Cette dette se compose d'un contrat de crédits de 45 millions d'euros et des garanties attachées, ainsi que la quasi-totalité des découverts. La cession effective de ces créances interviendra dans les prochains jours.

VINCI

Vinci Aéroport, filiale du groupe Vinci, a vu son trafic croître de 5,7% en 2019 dans les 46 aéroports qu'elle gère, à 255 millions de passagers. Les seuils de 50 millions de passagers, des 30 millions et des 6 millions ont été dépassés respectivement dans les aéroports du Kansai, de Lisbonne, et de Belgrade. 325 nouvelles routes ont été ouvertes au sein des aéroports gérés par Vinci, dont 61 long-courriers. Au quatrième trimestre, le trafic a progressé de 2,1% à périmètre constant "En dépit d'évènements conjoncturels" défavorables, a précisé le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les dernières perspectives économiques du FMI seront dévoilées à 14h.

Les marchés américains sont fermés en raison du Martin Luther King day.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,1095 dollar.

Vendredi à Paris

Après un début de semaine timide, les principaux marchés actions européens ont terminé la semaine dans l'optimisme. Les investisseurs saluent les records décrochés par Wall Street et un indicateur encourageant en Chine. La production industrielle a progressé en décembre de 6,9% en rythme annuel, à un plus haut en neuf mois, alors que le consensus tablait sur un ralentissement à +5,9%. Côté valeurs, les publications de Casino, Fnac-Darty et Virbac ont été sanctionnées. EDF en revanche, était à la fête. Le CAC 40 a gagné 1,02% à 6 100 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de 0,75% à 3 802 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse après avoir décroché de nouveaux records en début de séance. Les indicateurs économiques du jour ont légèrement pesé la tendance, avec une production industrielle de décembre et une confiance des consommateurs de janvier inférieures aux attentes. Côté valeurs, Gap ne se séparera finalement pas de la marque Old Navy. Schlumberger voit ses résultats bien accueillis. Le Dow Jones a gagné 0,17% à 29 348,10 points. Sur la semaine, l'indice phare a bondi de 1,82%. Le Nasdaq a grimpé de 0,34% à 9 388,94 points. Sur la semaine, il a gagné 2,3%.