Morning meeting AOF France / Europe - Les valeurs technologiques vont peser sur les Bourses européennes information fournie par AOF • 17/12/2021 à 08:27



(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge, affaiblis par la clôture négative de Wall Street hier soir. A l'instar des marchés américains, les plus fortes baisses devraient être le fait des valeurs technologiques, qui sont pénalisées par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt en 2022. Pour autant, le rendement du taux à 10 ans aux Etats-Unis s'effrite légèrement ce matin à un peu plus de 1,41% après avoir dépassé 1,43% au cours des dernières heures. A Paris, Airbus a remporté un nouveau contrat important : Air France-KLM a commandé 100 appareils de la famille A320neo.



Les valeurs à suivre aujourd'hui



EssilorLuxottica

EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group, un des plus importants réseaux de distribution pour les opticiens italiens, qui opère également la chaine de magasins VisionOttica, ont annoncé que les sociétés ont conclu un accord prévoyant l’acquisition par Vision Group de la marque VistaSì et des 99 magasins de ce réseau en Italie, ainsi que de 75 magasins GrandVision dans le pays. Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l’acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.



ADP

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 10,5 millions de passagers sur le mois de novembre 2021 par rapport à novembre 2020, avec 17,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 67,9 % du niveau du trafic groupe du mois de novembre 2019. En novembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 4,2 millions de passagers par rapport à novembre 2020, avec 5,2 millions de passagers accueillis. Il représente 65,5 % du trafic de Paris Aéroport du mois de novembre 2019.



Alstom

Alstom et Transdev ont formellement lancé à Crespin (Hauts-de-France) la mise en œuvre du contrat portant sur la fourniture de 16 trains de 8 voitures destinés à la ligne Marseille-Toulon-Nice, que Transdev exploitera à l’été 2025. Cette commande, d’un montant d’environ 250 millions d’euros, comprend également le support à la maintenance des trains pour une durée de 10 ans. La livraison de ce nouveau matériel, fabriqué sur le site Alstom de Crespin, débutera fin 2024.



Air France-KLM

Air France-KLM a commandé 100 appareils de la famille A320neo pour renouveler les flottes de KLM et Transavia – avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, et signe une Lettre d'Intention pour l'acquisition de 4 Airbus A350F Cargo pour Air France. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre de l'année 2023. " Bénéficiant des dernières innovations technologiques, les appareils de la famille A320neo offrent les meilleures performances de leur catégorie pour répondre aux besoins des compagnies du groupe ", a expliqué le transporteur aérien.





Les investisseurs attendent l'indice Ifo du climat des affaires en décembre en Allemagne à 10 heures et l'inflation en novembre en zone euro à 11 heures.



Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1333 dollar.



Hier à Paris



Prenant exemples sur Wall Street hier soir (qui confirme cet après-midi), les Bourses européennes ont progressé, rassurés par l'attitude offensive vis-à-vis de l'inflation prise par les Banques centrales. La Fed anticipe trois hausses de taux en 2022 et la Banque d'Angleterre a relevé les siens aujourd'hui. La BCE réduira les rachat d'actifs dans le cadre du programme d'achats d'urgence en cas de pandémie à partir du premier trimestre 2022. L'indice CAC 40 a progressé de 1,12% à 7 005,07 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,20% à 4 209,80 points.





Hier à Wall Street



Les marchés américains ont terminé dans le rouge, lestés par les valeurs technologiques. Les indices avaient salué mercredi l'annonce de l'accélération des réductions des rachats d'actifs et la perspective de 3 hausses de taux d'intérêt pour contrôler l’inflation. Toutefois, la perspective d’une progression des taux d'intérêt est une mauvaise nouvelle pour les valeurs de croissance, comme les valeurs technologiques, fortement valorisées. L’indice Dow Jones a perdu 0,07% à 35 897,64 points et le Nasdaq Composite a chuté de 2,47% à 15 180,43 points.