(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note négative ce jeudi,

dans le sillage de la publication des « minutes » de la Fed. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed laisse en effet augurer d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la Réserve fédérale puisque les objectifs de l'institution, notamment en matière d'emploi, pourraient être atteints cette année. Les investisseurs suivront donc avec attention les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui seront publiées outre-Atlantique en début d'après-midi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Rubis

Après le tremblement de terre dont a été victime Haïti le 14 août dernier et la tempête tropicale Grace qui s'en est suivie, Rubis, présent dans le pays depuis l'acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz en mai 2017, a annoncé que ses salariés étaient sains et saufs. De plus, l'impact de ces catastrophe sur ses activités est limité. Parmi les 125 stations-service exploitées par Dinasa, une seule station est non opérationnelle et trois ont signalé des dommages mineurs mais restent opérationnelles.

Voltalia

La production d'électricité de Voltalia, un spécialiste des énergies renouvelables, dans la centrale de biomasse de Kourou en Guyane vient de recevoir le label PECF. Cette centrale devient ainsi la première centrale électrique française d'outre-mer fonctionnant à 100% avec de la biomasse à obtenir ce type de certification. Le PEFC est une organisation non gouvernementale sans but lucratif. Ses critères de certification prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion durable des forêts.

CBo Territoria

CBo Territoria a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre du premier semestre 2021. Ainsi, la foncière, aménageur et promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, a réalisé un chiffre d'affaires de 36,4 millions d'euros, en baisse de 3,9 % par rapport au premier semestre 2020. Le pôle Foncière, activité phare de CBo Territoria, affiche une progression de 5,1% de ses revenus locatifs bruts à 11 millions d'euros.

Néovacs

Néovacs a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (1, 94 million d'euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 10h en zone euro de la balance des paiements courants de juin.

Aux Etats-Unis, seront publiés à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que l'indice d'activité " Philly Fed " pour le mois d'août. Suivra à 16h l'indicateur avancé de juillet.

Vers 8h15, l'euro recule de 0,36% à 1,1669 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont encore terminé dans le rouge ce mercredi, toujours plombés par les craintes autour du variant Delta, la situation en Afghanistan et la volonté de Pékin de réguler les géants du numérique. A Wall Street la tendance est atone alors que la Fed publiera ce soir ses "minutes", dans lesquelles les investisseurs espéreront trouver des indices sur un potentiel resserrement monétaire. Selon le Wall Street Journal, la Fed pourrait réduire ses achats d'actifs dès novembre. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,73% à 6 770,11 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,22% à 4 187,18 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi, dans le sillage de la publication des « minutes » de la Fed. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed laisse en effet augurer d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la Réserve fédérale puisque les objectifs de l'institution pourraient être atteints cette année. Côté valeurs, les résultats de Lowe's ont été applaudis, ce qui n'a pas été le cas pour Target. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 1,08% à 34 960,69 points et le Nasdaq Composite a abandonné 0,89 % à 14 525,91 points.