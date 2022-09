Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés voient tout en noir

(AOF) - Les futures sur indices laissent présager d'une ouverture dans le rouge des principaux marchés actions européens. Wall Street a terminé en baisse et les marchés asiatiques ont fait de même ce matin. A Tokyo, le Nikkei a abandonné 0,71%. Les investisseurs réagissent mal au ralentissement du commerce extérieur chinois, signe de la fragilité de la deuxième économie du monde. Par ailleurs, la publication hier d'un ISM des services supérieur aux attentes ne peut qu'encourager la Fed dans sa politique de resserrement monétaire. Si les taux longs se détendent un peu, le dollar poursuit sa hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Adocia

Adocia annonce l'établissement d'une première preuve de concept sur son implant AdoShell Islets en ayant obtenu le contrôle de la glycémie sans injection d'insuline chez le rat diabétique immunocompétent durant les 132 jours de l'étude.

Bouygues

Le groupe Bouygues a nommé Marie-Luce Godinot, 50 ans, en tant que directrice générale adjointe en charge de l’innovation, du développement durable et des systèmes d'information. Diplômée de l’École Polytechnique (1994) et de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications (1996), elle a rejoint Bouygues Construction en 2001.

Pernod Ricard

Pernod Ricard et JCDecaux annoncent un partenariat digital innovant dans la gestion de données avec le déploiement du Data Portal. Cette solution permet à une entreprise de centraliser en un point unique l’ensemble des données provenant de différentes entités dans le monde, facilitant ainsi leur utilisation et leur partage. Le Data Portal vient servir les objectifs de transformation des deux groupes, qui ont placé les données au cœur de leur activité et de leur stratégie de croissance.

Technicolor

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Technicolor, qui a réuni un quorum de 80,61%, s'inscrit comme une étape majeure de la réalisation des projets publiquement annoncés le 24 février dernier. Les 15 résolutions proposées ont toutes été approuvées, en particulier les deux premières portant sur l'approbation de la distribution exceptionnelle de 65% du capital de Technicolor Creative Studios (TCS) sous forme de dividende en nature. Elle a recueilli plus de 99% des voix.

Les chiffres macroéconomiques

La dernière estimation du PIB au deuxième trimestre de la zone euro est attendue à 11h.

Le Livre beige de la Réserve fédérale sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 0,9899 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont finalement clôturé en hausse une séance très volatile, pénalisés par l’évolution en ordre dispersé de Wall Street. Les actions ont été tirées vers le bas par la remontée des taux longs, qui affecte davantage les valeurs de croissance et les valeurs technologiques. Dans ces conditions, la timide embellie du jour pourrait être mise au crédit de la promesse de la Chine d’accélérer la mise en œuvre de son plan de relance et d'un ISM des services plus robuste que prévu en août. Le CAC 40 a gagné 0,19% à 6 104,61 points, l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,36%.

Hier à Wall Street

D'abord indécis, les marchés actions américains ont finalement clôturé en baisse. Le rebond a fait long feu après un week end de trois jours. L'annonce d'un ISM des services plus robuste que prévu en août n'a pas eu l'effet escompté. Cette bonne nouvelle en effet pourrait conforter la Fed dans sa stratégie d'accélération de durcissement monétaire. Pour preuve, les taux longs ont grimpé mardi, pénalisant du même coup les valeurs de croissance et surtout, les technologiques. Le Dow Jones a abandonné 0,55% à 31 145,3 points, tandis que le Nasdaq a cédé 0,74% à 11 544,91 points.