Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés tendus avant le rapport US sur l'emploi

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en nette baisse en écho aux Bourses américaines qui ont clôturé dans le rouge, pénalisées par le secteur bancaire après les difficultés de SVP Financial Group. La prise de risque ne devrait pas être au menu de la séance alors que les investisseurs vont scruter de près le rapport mensuel américain sur l'emploi, pour le mois de février. la statistique de janvier avait été nettement supérieure aux attentes. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué mercredi que l'ampleur du prochain resserrement monétaire dépendra des prochaines statistiques.

La Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel a généré en 2022 un résultat net consolidé de 4 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros en 2021. Le résultat d’exploitation courant du groupe immobilier est ressorti à 53,6 millions d'euros contre 51,4 millions d'euros, un an auparavant. Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net courant) ressort à 42,0 millions d’euros, soit 1,87 euro par action (après prise en compte du coût des TSDI dans le résultat EPRA par action), contre 1,6 euro l’an dernier.

SQLI

SQLI a présenté ses résultats annuels 2022. Le spécialiste de services dédiés au monde du digital a dégagé un résultat net de 7,7 millions d'euros, en amélioration de 43% par rapport à 2021. Son Ebitda, en hausse de 50%, ressort à 22,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, en progression de 9%, s'élève à 22,8 millions d'euros. L'activité en France croit de 9,7% tandis que celle à l'international est en croissance de 8,4%. A fin 2022, SQLI affiche une trésorerie brute de 22,2 millions d'euros.

Spie

Spie a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat net part du groupe de 151,5 millions d'euros, en repli de 10,4%. Au cours de l'exercice 2022, l'Ebitda s'est amélioré de 19,8% à 511,2 millions d'euros. Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a affiché une production annuelle de 8.01 milliards d'euros, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, avec une performance robuste dans toutes les zones géographiques.

Toosla

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid afin de soutenir son plan de croissance. L’opération se fera au prix de 2,35 euros par action nouvelle et vise un montant d’au moins 3 millions d’euros. La clôture de l’opération d’augmentation de capital est prévue le 10 mars avant l’ouverture des marchés d’Euronext à Paris.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en janvier sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour le mois de février sera communiqué à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,07% à 1,0592 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini proches de l’équilibre à la veille du très attendu rapport sur l’emploi aux Etats-Unis. Il sera encore plus scruté que d'habitude alors que Jerome Powell a indiqué hier que l'ampleur du prochain resserrement monétaire dépendra des prochaines statistiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage supérieures aux attentes ont dans cette perspective été appréciées. A Paris, Dassault Aviation a dominé le SBF 120 grâce à ses résultats tandis que JCDecaux a été sanctionné. Le CAC 40 a cédé 0,12% à 7 315,88 points et l’EuroStoxx50 a fini stable à 4 288,31 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs attendent avec intérêt la publication ce vendredi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février. Toujours au chapitre des statistiques, le département du Travail a indiqué que les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 211 000. Ce chiffre est supérieur au consensus après deux semaines de baisse : 195 000. La banque californienne SVB, en difficulté, a pénalisé tout le secteur bancaire. Le Dow Jones a perdu 1,66% à 32 254,86 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 2,05% à 11 338, 35 points.