Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés sur une note prudente

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés. Les craintes persistantes liées à l'inflation favorisent la remontée des taux longs. D'ailleurs, pour la première fois depuis novembre dernier, le rendement des bons du Trésor américain sur 10 ans a dépassé le seuil des 4% dans un contexte où l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en février. Les investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux d'un quart de point dans trois semaines mais la probabilité d'un relèvement d'un demi-point fait son chemin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie Solutions a retenu Lacroix, à travers son activité Environment, dans le cadre d'un ambitieux projet de développement et de modernisation du réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône, afin de fournir des solutions connectées et intelligentes qui équiperont dans un premier temps 250 sous-stations. Annoncé en novembre dernier, l'avenant conclu pour une durée de 10 ans entre Chalon-sur-Saône et Engie Solutions prévoit l'arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production.

Renault

Aramco a signé une lettre d'intention en vue de devenir éventuellement actionnaire minoritaire de la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs (PWT), qui sera créée par Geely Holding Group, Geely Automobile Holdings Limited -collectivement dénommés ci-dessus "Geely"-et Renault Group. La nouvelle société se consacrera aux technologies de groupes motopropulseurs thermiques et hybrides.

Robertet

Robertet annonce ses résultats de l'exercice 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé du groupe de 16% par rapport à 2021 (dont +5,4% à périmètre et taux de change constants), dans un contexte pourtant peu favorable de retour de l'inflation et de tensions internationales rendant très incertaines les perspectives à venir. Il en ressort un Ebitda de l'ordre de 125 millions d'euros en croissance de 6% par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports.

Stellantis

Stellantis annonce un renforcement de son partenariat avec Koç Holding, première société holding d'investissement de Turquie. Dans le cadre de cet accord, les activités commerciales de l'ensemble des marques Stellantis dans le pays seront regroupées sous l'égide de Tofaş, coentreprise créée avec Koç. Tofaş se verra confier une nouvelle production du fourgon K0, dont la mise en production est attendue à partir de 2025.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'nflation en février sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage , la productivité et coût unitaire du travail au quatrième trimestre seront communiqués à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,29% à 1,0639 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en légère baisse, les craintes à propos de l’inflation prenant le pas sur les bonnes nouvelles en provenance de Chine. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier a progressé plus que prévu en février en Chine à 52,6, son niveau le plus élevé depuis avril 2012. En Europe, l'inflation a confirmé son accélération en février avec la publication des chiffres allemands. A Paris, Atos a été soutenu par des résultats 2022 rassurants. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,46% à 7 234,25 points et l’EuroStoxx50 a reculé de 0,58% à 4 213,62 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les craintes persistantes liées à l'inflation ont favorisé de facto la remontée des taux longs. Pour la première fois depuis novembre dernier, le rendement des bons du Trésor américain sur 10 ans a dépassé le seuil des 4% dans un contexte où l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en février. Au chapitre des valeurs, le spécialiste des vaccins Novavax a dévissé de plus de 25 %. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 32 661 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,66% à 11 379 points.