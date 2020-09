Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés sur leurs gardes, AstraZeneca déçoit

(AOF) - Le début de séance s'annonce incertain. Les investisseurs pourraient être tentés de revenir, timidement, sur les marchés actions européens après la correction d'hier. Cependant, la nervosité semble s'être installée, comme en témoigne la clôture franchement négative du Nikkei ce matin (-1,04%). Par ailleurs, la décision d'AstraZeneca, à la pointe de la recherche d'un vaccin contre la Covid, de suspendre ses essais en raison de la maladie inexpliquée d'un cobaye, risque fort de tempérer les espoirs d'une fin prochaine de la pandémie.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie noire avec une petite mèche basse, dans des volumes en progression à 2,9 milliards d'euros. Les vendeurs sont revenus sur le marché, à la faveur de la baisse des marchés américains, défendant avec succès le haut de l'intervalle d'évolution à 5 096 points. Le bas de l'intervalle à 4 840 points, renforcé par la moyenne mobile à 100 jours, devrait maintenant être rejoint.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VEOLIA

Solvay et Veolia on conclu un partenariat en vue de la création d'un consortium d'économie circulaire. Ensemble, ils proposent de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion. Alors que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 8 millions en 2020 à116 millions en 2030, la disponibilité des matières premières constitue un défi stratégique.

TRANSGENE

Transgene a annoncé des premiers résultats positifs de l'essai clinique de Phase 1 de TG6002 administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancers gastro-intestinaux à des stades avancés. La biotech précise que l'objectif de cette étude est de confirmer la bonne tolérance de TG6002 administré en dose croissante par voie intraveineuse et de fournir des premières données translationnelles relatives à cette nouvelle voie d'administration.

RENAULT

Renault et Nissan, au sein de leur Alliance, ont signé une lettre d'intention avec Uber (MoU). Cet accord vise à permettre à Uber d'électrifier son offre de mobilité en Europe. Les entreprises entendent élaborer une offre abordable de véhicules 100% électriques à destination des chauffeurs utilisant l'application Uber sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Ce partenariat fait suite à un projet pilote réussi entre Nissan et Uber au Royaume-Uni.

MILIBOO

Miliboo a publié un chiffre d'affaires en hausse de 41,2% à 9,228 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (clos au 31 juillet), marquant un nouveau record à la fois en montant de facturation et en taux de croissance trimestrielle et confirmant sa dynamique de croissance engagée sur l'exercice précédent. Ce, dans un contexte favorable au développement de l'e-commerce.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro cote cède 0,06% à 1,1767 dollar.

Hier à Paris

Incertains en début de séance, les principaux marchés actions européens ont clôturé en net repli dans le sillage de Wall Street. La publication d'indicateurs économiques montrant que le rebond " post confinement " perdait de se force, combinée aux regains de tensions commerciales et là a persistance de la Covid-19 ont brutalement ravivé l'aversion pour le risque. D'autant que la valorisation des valeurs technologiques américaines apparaissait de plus en plus tendue. Le CAC 40 a cédé 1,59% à 4 973,52 points. L'Euro Stoxx 50 a abandonné, lui, 1,32% à 3 270,26 points.

Hier à Wall Street

Au sortir d'un long week-end de 3 jours, c'est le rouge qui a dominé à Wall Street mardi. La séance a été particulièrement compliquée pour les « géants de la tech », dont les valorisations exubérantes préoccupent les investisseurs. Cette correction s'inscrit également dans un contexte de tensions sino-américaines et d'inquiétudes sur le rythme de la reprise économique, ce qui a fait décrocher les cours du pétrole. Côté valeurs, Tesla a été à la peine car elle n'intégrera pas le S&P 500. Le Dow Jones a perdu 2,25% à 27 500,89 points et le Nasdaq Composite a chuté de 4,11% à 10 847,69 points.