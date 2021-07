Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés sur leurs gardes

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre dans un environnement de marché tourmenté. Si le taux du Bon du Trésor à 10 ans américain se redresse (+1,8 point de base à 1,369%), il a atteint hier son plus bas niveau depuis février dans le sillage d'indicateurs américains décevants. Du côté du pétrole, le baril de WTI rebondit timidement (+0,4% à 73,69 dollars) après s'être replié de 2,4% mardi. Au chapitre des valeurs, EDF a relevé sa prévision d'Ebitda 2021 après avoir révisé à la hausse sa prévision de production d'électricité nucléaire en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

Compte tenu notamment de la nouvelle estimation de production nucléaire en France, l'objectif d'Ebitda d'EDF pour l'année 2021 est révisé à la hausse à plus de 17,7 milliards d'euros contre plus de 17 milliards d'euros précédemment. Hier, le groupe a rehaussé son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh. L'hypothèse de production pour 2022 reste inchangée à ce stade avec une fourchette 330 TWh - 360 TWh.

CASINO

Casino a conclu une opération immobilière d'environ 70 millions d'euros avec LeadCrest Capital Partners, un fonds d'investissement européen 100% dédié aux opérations de sale-leaseback et de build-to-suit. Cette opération porte sur un portefeuille de sept actifs sous différentes enseignes du groupe de distribution, dont six existants et un septième en construction, totalisant 33 500 mètres carrés. Ces actifs sont loués par le biais de baux « investisseurs » de long terme à Monoprix Exploitation et Distribution Casino France, deux filiales de Casino.

GROUPE GORGE

Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, a annoncé l'acquisition de Creabis GmbH, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques. Cette opération marque une accélération de la stratégie de développement à l'international avec le retour de la croissance externe. Cette opération, financée grâce à la trésorerie disponible de Prodways Group, fera l'objet d'un refinancement dédié par la suite.

VALNEVA

Valneva a annoncé la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs. Vincent Dequenne, ingénieur de formation, possède une très grande connaissance de l'industrie pharmaceutique avec plus de 20 ans d'expérience en fabrication et production notamment dans des fonctions de direction chez Eli Lilly, GSK Vaccines, Pierre Fabre et plus récemment Eurogentec.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en mai est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole et à 20h, du compte rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,03% à 1,1827 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé dans le rouge mardi, plombés en particulier par les mauvaises nouvelles sur le front des statistiques. A commencer par la nette baisse de l'indice ZEW et du repli inattendu des commandes à l'industrie en Allemagne. Puis, dans l'après-midi, la chute de l'ISM américain dans les services est venue accélérer la tendance à la baisse. A cela s'ajoute l'échec des négociations de l'Opep+, qui ont fait grimper l'or noir, avant que celui-ci ne se retourne dans l'après-midi. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,91% à 6 507,48 points et l'Euro Stoxx 50, 1,01% à 4 046,15 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé, sachant que Wall Street était fermé lundi en raison du jour de l'indépendance (le 4 juillet). Le Nasdaq a tiré son épingle du jeu à la faveur du net repli du rendement du taux à dix ans américain (-7,5 points de base à seulement 1,364%, au plus bas depuis février). Cette baisse du taux montre que le péril d'une surchauffe de l'économie américaine s'est éloigné après l'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'ISM des services. Le Dow Jones a cédé 0,6% à 34 577,37 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,17% à 14 663,64 points.