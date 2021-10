Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés restent timorés avant l'inflation américaine

(AOF) - Le repli des marchés actions européens pourrait se prolonger dans le sillage de la clôture négative de Wall Street hier et en ordre dispersé des places asiatiques, ce matin. La crainte d'une inflation élevée persistante et d'un durcissement des politiques monétaires continue de peser sur les actions. A cet égard, l'inflation américaine de septembre est attendue cet après-midi avec intérêt. Les investisseurs seront également focalisés sur les premiers résultats trimestriels aux Etats-Unis, et notamment ceux de JPMorgan. A Paris, le luxe est à la une après les ventes solides de LVMH.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners a nommé Patrice Schuetz au poste de directeur financier du groupe et de Partner, avec effet immédiat. Patrice Schuetz rejoint Antin après treize ans passés au sein de la division Investment Banking de Morgan Stanley, où il occupait le poste d'executive director, au sein du département en charge des institutions financières, a indiqué la société d'investissement en infrastructure.

Ekinops

Au troisième trimestre de son exercice 2021, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 24,1 millions d'euros, en croissance de 11%. A taux de change constants, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de télécommunications est ressorti en croissance organique de 12%. Dans le sillage du premier semestre, ce troisième trimestre a notamment été marqué par une forte dynamique commerciale des solutions de Transport optique sur l'ensemble des zones géographiques.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific a publié un résultat net semestriel (au 30 juin 2021) de 33,1 millions d'euros, en hausse de 28,7% sur un an. L'EBITDA a quant à lui plus que doublé (+109,5%) à 42,5 millions d'euros. Sous l’effet d’un mix produit favorable, le taux de marge brute s’élève à 57%, contre 49% au 1er semestre 2020, grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme Covid-19. De plus, Les charges opérationnelles ont grimpé nettement moins vite que le chiffre d’affaires.

LVMH

LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2021 des ventes de 44,2 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. Sur cette période, la croissance organique des ventes du numéro un mondial du luxe s'établit à 40% par rapport à 2020, dont 20% au troisième trimestre. Comparée à 2019, la croissance organique sur les neuf premiers mois 2021 ressort à 11%, avec des tendances au troisième trimestre (+11%) comparables à celles du premier semestre que ce soit par activité ou par région.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle du mois d'août en zone euro est attendue à 11h.

L'évolution des prix à la consommation de septembre aux Etats-Unis sera dévoilée à 14h30. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,18% à 1,1553 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens se sont repliés à l’approche du début de la saison des résultats aux Etats-Unis. Le sentiment de marché est dominé par les inquiétudes persistantes à propos de l'inflation. Les prix de gros en Allemagne ont ainsi bondi de 13,2% en septembre en rythme annuel, soit sa plus forte hausse depuis 1974. A Paris, le secteur de l'énergie a bénéficié du plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans dévoilé par Emmanuel Macron. L’indice CAC 40 a perdu 0,34% à 6 548,11 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,43% à 4 055,06 points.

Hier à Wall Street

Un temps incertain, Wall Street a finalement clôturé, une nouvelle fois, dans le rouge. Les prises de risque sont très limitées dans un environnement marqué par la persistance de l’inflation, la crainte d’un durcissement de la politique monétaire de la Fed et les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance aux Etats-Unis et en Chine. Dans ce contexte, les premiers résultats trimestriels américains sont attendus mercredi avec un vif intérêt. Sur le marché des taux, l’heure était au statu quo. Le Dow Jones a cédé 0,34% à 34 378,34 points et le Nasdaq, 0,14% à 14 465,92 points.