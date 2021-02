Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés restent positifs

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de Tokyo (+1,54% pour le Nikkei ce vendredi). L'optimisme est alimenté par plusieurs facteurs : la perspective d'une mise en oeuvre rapide du vaste plan de relance de Joe Biden, l'accélération des campagnes de vaccination et des résultats globalement supérieurs aux attentes aux Etats-Unis. A la Bourse de Paris, Sanofi a dévoilé ce matin une hausse de ses bénéfices 2020. BNP Paribas, en revanche, a été pénalisé par la pandémie.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, dans des volumes moyens à 3,4 milliards d'euros. La tendance haussière depuis quelques jours ne donne pas de signe de faiblesse. Ce mouvement devrait se poursuivre en direction des précédents sommets à 5 722 points, voire les dépasser.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

En 2020, le chiffre d'affaires de Sanofi progressé de 3,3% à 36,041 milliards d'euros, soutenu par Dupixent (en hausse de 73,9% à 3,534 milliards d'euros) et les Vaccins. Le BNPA des activités est de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à à taux de change constants, un résultat supérieur aux objectifs de croissance annoncés de 7% à 8%. 1,68 milliard d'euros d'économies ont été générées en 2020 dont environ 60% ont été réinvestis.

CAPGEMINI

Capgemini a annoncé avoir rejoint Verkor pour accélérer la capacité de production de batteries bas carbone en Europe du Sud avec la création d'une première gigafactory d'une capacité initiale de 16 GWh. Le groupe français de conseil et de services informatiques apportera son expertise pour exploiter tout le potentiel du numérique et des données au service de l'excellence dans la fabrication de batteries bas carbone.

HEXAOM

Hexaom a publié un chiffre d'affaires 2020 de 881,3 millions d'euros, en progression de 4,7% (+2,1% à périmètre constant), dont 271,1 millions (+12,8%) au quatrième trimestre. L'activité Construction de Maisons s'affiche en progression de 4% à 194,3 millions d'euros au dernier trimestre, alors que le chiffre d'affaires de la Rénovation a atteint un nouveau plus haut historique à 58,1 millions d'euros (+16,7%). Enfin, les activités Aménagement foncier et Promotion immobilière sont en hausse de 419,4% à 18,7 millions d'euros.

LNA SANTE

LNA Santé a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son exercice 2020. Ainsi, l'exploitant de résidences médicalisées a publié un chiffre d'affaires total de 573,9 millions d'euros, en hausse de 8,7% par rapport à 2019. L'activité se répartit entre l'Exploitation (521,5 millions d'euros, +10,3% dont +2,6% en organique) et l'Immobilier (52,4 millions d'euros, -4,7%). Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 155,3 millions d'euros, en hausse de 7,3%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en janvier est attendu à 14h30, en même temps que la balance commerciale de décembre.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,02% à 1,1963 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont progressé, soutenus par des avancées aux Etats-Unis pour le plan de relance de Joe Biden. Ce dernier a déclaré qu'il était prêt à envoyer la prochaine série de chèques à un groupe de personnes plus restreint et plus ciblé. Il reste cependant inflexible sur le montant du chèque: 1 400 dollars. L'Europe a été animée par les résultats d'entreprises : Deutsche Bank, Royal Dutch, Dassault Systèmes... L'indice CAC 40 a gagné 0,82% à 5 608,54 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,89% à 3 641,84 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé sur une note très positive alors que les choses avancent au Congrès concernant l'adoption d'un nouveau plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Les investisseurs ont également apprécié les signaux encourageants envoyés par les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont reculé plus que prévu. Côté publications, les résultats de PayPal et eBay ont été salués ; c'est tout l'inverse pour Qualcomm, qui a plongé. Le Dow Jones a gagné 1,08% à 31 055,86 points. Le Nasdaq Composite a progressé de 1,23% à 13 777,74 points.