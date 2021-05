Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés restent entre deux eaux

(AOF) - Les débuts de séances se suivent et se ressemblent en Europe. L'ouverture des Bourses semble une nouvelle fois incertaine à l'image de la clôture étale de Wall Street. Les investisseurs attendent avec un vif intérêt les statistiques aux Etats-Unis sur les prix à la consommation aujourd'hui et demain. Le PCE core, soit l'indice des prix à la consommation des ménages hors éléments volatils, pourrait ressortir à des niveaux jamais constatés en 30 ans. Le marché sera par ailleurs ailleurs attentif cet après-midi à la deuxième publication préliminaire du PIB américain.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite bougie noire sans relief particulier ni amplitude, le tout dans des volumes restreints à 2,7 milliards d'euros. La tendance haussière poursuit sa temporisation autour de la résistance à 6 396 points. Les investisseurs manquent de catalyseur pour revenir en force sur le marché. Cette consolidation intermédiaire ne remet pas en cause la tendance, mais elle la décale dans le temps.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

KERING

Kering a cédé, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, environ 5,9% du capital de Puma pour un montant total d'environ 805 millions d'euros, correspondant à un prix de cession de 90,3 euros par action Puma. A la suite de cette transaction, Kering détiendra une participation de 4% environ au capital de de l'équipementier sportif allemand. Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.

AKKA TECHNOLOGIES

Akka Technologies a annoncé sa participation à la construction d'une constellation de près de 300 satellites pour l'un des plus grands opérateurs de satellites mondiaux. Ce contrat pluriannuel, d'une valeur d'environ 20 millions d'euros pour Akka, porte sur le développement d'une flotte de 300 satellites en orbite basse à la pointe de la technologie, intégrés à des réseaux de données au sol, dotés de traitements embarqués, d'antennes à réseaux phasés et de liaisons inter-satellites.

QUADIENT

A l'issue d'un premier trimestre dynamique, Quadient a relevé ses objectifs annuels. L'ex-Neopost vise désormais pour son exercice 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 4 % (contre +2 % minimum précédemment), de même qu'une croissance organique du résultat opérationnel courant comprise entre 5 et 6% (contre entre +4 % et +6% auparavant).

WENDEL

Wendel a annoncé la réussite du placement d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1%. « L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois », précise le groupe. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (46 %), allemands et autrichiens (37 %) et britanniques (10 %).

Les chiffres macroéconomiques

L'indice GFK de la confiance du consommateur allemand en juin est ressorti à -7. Les économistes tablaient sur -5,2 après -8,6 en mai.

Le climat des affaires en mai pour la zone euro est attendu à 11h.

Aux Etats-Unis, la seconde estimation de la croissance au deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en avril seront dévoilées à 14h30. Les promesses de ventes de logements en avril seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,02% à 1,2193 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé proches de l'équilibre à la suite d'une séance sans saveur. Sans véritable catalyseur, les investisseurs se sont contentés de conserver leurs positions, en dépit des propos rassurants de responsables de la Fed en début de semaine concernant l'inflation. Mais afin d'évaluer un peu mieux les risques inflationnistes à venir, c'est surtout la publication, vendredi, de l'indice américain des prix à la consommation (PCE) qui sera scrutée. A la clôture, le CAC 40 a CAC 40 a grappillé 0,02% à 6 391,6 pts, alors que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,08% à 4 032,65 pts.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en légère hausse mercredi. Cependant, les investisseurs s'interrogent toujours sur le thème de l'inflation et d'un potentiel resserrement monétaire anticipé, malgré les propos rassurants maintes fois réitérés par plusieurs membres de la Fed. L'indice PCE core d'avril, qui sera publié vendredi, est très attendu. Côté valeurs, Amazon a officialisé le rachat des studios MGM pour 8,45 milliards de dollars. Au son de la cloche, le Dow Jones a grappillé 0,03 % à 34 323,05 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,59 % à 13 738 points.