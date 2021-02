Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés restent confiants

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient aligner leur troisième séance consécutive de hausse à l'ouverture dans le sillage des clôtures positives de Wall Street hier soir et de Tokyo ce matin (+1% pour le Nikkei). Les investisseurs sont rassurés par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes d'Amazon et Alphabet (Google), deux Gafam qui ont pleinement profité de la crise sanitaire. Par ailleurs, le plan de relance de Joe Biden semble sur de bons rails et les chiffres de la pandémie sont encourageants aux Etats-Unis. A Paris, Publicis a battu le consensus au quatrième trimestre.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche, quasiment sans mèche, précédée par un gap haussier. Celui-ci a été ouvert dans des volumes en augmentation à 4,1 milliards d'euros et a permis de franchir la résistance à 5 530 points. Le mouvement haussier est maintenant relancé en direction de nouveaux plus haut à 5 806 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BIOMERIEUX

bioMérieux a annoncé marquage CE de Nephrocheck, un test innovant capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA). L'IRA est une complication courante, qui affecte 7% à 18 % des patients hospitalisés et jusqu'à 50 % des patients gravement malades. Cette complication est associée à une mortalité dix fois plus élevée à l'hôpital et à un taux plus important de maladies rénales chroniques chez les patients en post-opératoire.

NAVYA

Navya a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son exercice 2020. Ainsi, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 29% par rapport à 2019. « La transformation du modèle de Navya engagée il y a 18 mois impacte de manière anticipée et temporaire nos revenus », a commenté Etienne Hermite, le président du directoire.

ROCHE BOBOIS

Roche Bobois a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires record de 86,5 millions d'euros, soit une croissance de 17,9% à changes courants (+20% à changes constants), sur l'ensemble des différentes zones géographiques. Ainsi, en France, les effets de la fermeture imposée des magasins en novembre 2020 ont été rattrapés sur le mois de décembre avec une croissance des prises de commandes sur le mois de 239% par rapport à décembre 2019. Sur l'ensemble des marchés, la croissance de décembre 2020 est de 111% comparé par rapport à l'an dernier.

SQLI

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, a dévoilé un chiffre d'affaires 2020 conforme à son objectif d'un volume supérieur à 210 millions d'euros. Il a reculé de 10,8% à 213,7 millions d'euros en raison de la chute de 23,9% à 115 millions d'euros de l'activité en France. L'activité du Groupe en 2020 a été soutenue par la solide performance à l'international, qui s'inscrit en croissance de 12,3% au quatrième trimestre (26,4 millions) et de 12,2% sur l'année (98,8 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques

Les indices définitifs des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en France sont attendus à 9h30, ceux pour l'Allemagne, à 9h55 et ceux pour la zone euro, à 10h.

L'inflation en zone euro au mois de janvier sera publiée à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h15 du rapport ADP sur l'emploi privé en janvier, des indices définitifs des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite. L'ISM des services est attendu à 16h.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,07% à 1,2036 dollar.

Hier à Paris

Débuté hier, le rebond des principaux marchés actions européens s'est amplifié dans le sillage de Wall Street. Après une semaine maussade, les investisseurs ont confirmé leur regain d'appétit pour le risque. Les conditions étaient réunies : la spéculation s'éteint aux Etats-Unis, l'Europe confirme son objectif vaccinale, le contraction du PIB est moindre que prévu, Joe Biden s'accroche à son plan de relance et deux géants de la tech, Amazon et Alphabet, devraient dévoiler ce soir des résultats solides. Dans ce cadre, le CAC 40 a gagné 1,86% à 5 563,11 points, l'Euro Stoxx 50, 1,76% à 3 596.

Hier à Wall Street

Débuté lundi, le rebond des marchés actions américains s'est confirmé mardi. Après une semaine maussade, les investisseurs ont confirmé leur regain d'appétit pour le risque. Les conditions étaient réunies : la spéculation s'éteint à Wall Street, les chiffres de la pandémie sont plus encourageants, Joe Biden s'accroche à son plan de relance et deux géants de la tech, Amazon et Alphabet, devaient dévoiler après la clôture des résultats solides. Dans ce cadre, le Dow Jones a gagné 1,57% à 30 687,48 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,56% à 13 612,78 points.