Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés pris par le doute

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse dans le sillage de la clôture négative de Wall Street et de Tokyo (-2,04% pour le Nikkei ce lundi). Les investisseurs s'inquiètent de la persistance de la pandémie en Europe alors que les campagnes de vaccination ne semblent pas aller aussi vite qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Face à ce constat, les Pays-Bas ont prolongé de trois semaines, jusqu'au 20 avril, les mesures de confinement. Les indices réagiront ce matin à la publication des résultats préliminaires des enquêtes d'activité menées auprès des directeurs d'achat en Europe.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie quasiment sans corps, avec des mèches haute et basse notables et toujours dans des volumes faibles à 3,2 milliards d'euros. La correction entamée depuis la résistance à 6 089 points n'a pas de forme et n'est pas entretenue par les investisseurs. Elle approche maintenant le support à 5 895 points, renforcé par le ratio de 50 % de Fibonacci : il faut surveiller un redémarrage haussier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CARREFOUR

Carrefour Brésil a conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo Big Brasil (Grupo Big), troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Cette acquisition renforce la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs.

GROUPE CRIT

Le Groupe CRIT a publié un résultat net, part du groupe, de 1,5 million d'euros en 2020, après 73 millions en 2019. Son EBITDA affiche une chute de 56,2% à 74,5 millions d'euros, pour une marge de 4,3% (-2,5 points de pourcentage). Dans un contexte sans précédent, le chiffre d'affaires recule quant à lui de 29,6% pour s'établir 1,752 milliard d'euros. Le pôle travail temporaire, qui représente 87% de l'activité totale, enregistre un repli de 24,9%, dont -31,4% au premier semestre 2020 et -13,3% au dernier trimestre, marquant ainsi une certaine reprise en fin d'exercice.

HIGH CO

High Co a publié un résultat net part du groupe en retrait de 36,5% en 2020, à 5,77 millions d'euros. la maîtrise des coûts ont permis de limiter la baisse du résultat des activités ordinaires ajusté 28,8%, moins forte qu'attendue, celui-ci s'établissant à 12,18 millions d'euros, grâce à une croissance de 4,3% au second semestre. La marge opérationnelle ajustée ressort quant à elle à 16,4%, en retrait de 430 points de base. La marge brute de l'expert en data marketing et communication est est de 74,16 millions d'euros, en baisse de 10,3%.

ORAPI

Orapi a dévoilé son nouveau plan stratégique 2021 - 2025, baptisé ORAPI 2025. Le fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle prévoit d'atteindre une croissance organique supérieure à 5 % par an et un Ebitda supérieur à 8 %. Le groupe entend renforcer sa position de fabricant et augmenter significativement la part des marques propres pour représenter 75% du chiffre d'affaires.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices "flash" des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars pour la France sont attendus à 9h15, ceux pour l'Allemagne à 9h30 et ceux pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en février seront dévoilées à 13h30. Les indices "flash" des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars pour la France sont attendus à 14h45;

Vers 8h30, l'euro cède 0,23% à 1,1825 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé une séance marquée par l'aversion au risque. Les nouvelles restrictions ont une nouvelle fois pesé en raison des risques qu'elles représentent pour la reprise économique: l'Allemagne a ainsi prolongé ses mesures jusqu'à mi-avril et le Royaume-Uni parle d'une amende de 5000 livres pour les voyageurs quittant le pays sans motif impérieux. Aux Etats-Unis, l'audition de Jerome Powell et Janet Yellen au Congrès est très attendue. Au final, le CAC 40 a cédé 0,39% à 5 945,30 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,02% à 3 834,53 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en fin de séance. Même le rendement du taux d'intérêt à 10 ans a été sous pression, perdant plus de 6 points de base à 1,601%. Les investisseurs ont été déçus par les propos de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen selon lesquels la pandémie continuait de maintenir les Etats-Unis dans la crise. Au chapitre des valeurs, le chinois Tencent a grimpé malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le Dow Jones a cédé 0,94% à 32 423,15 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,12% à 13 227,70 points.