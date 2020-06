Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés pourraient prendre une pause

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient marquer le pas à l'ouverture. Après la belle séance d'hier, les investisseurs pourraient, de nouveau, s'intéresser à la hausse de nouveaux cas du Covid-19 en Allemagne et aux Etats-Unis notamment. Pour autant, la perspective d'une reprise en "V" ou, tout du moins "U" grâce aux banques centrales reste un catalyseur puissant. Au chapitre des valeurs, Atos a dévoilé ses prévisions à moyen terme. Le groupe a insisté sur le "numérique sécurisé" et l'empreinte écologique. Il s'est ainsi engagé à atteindre "zero émission nette" d'ici 2035. Atos

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que le CAC 40 a formé une bougie à corps blanc, surmontée de petite mèches haute et basse. L'indice français reste inscrit dans un processus de pause technique à court terme, entre son gap baissier du 10 juin et son gap haussier du 16 juin. La dynamique de fond à l'ouvre depuis trois mois demeure toutefois porteuse, comme le traduit le changement d'orientation de la moyenne mobile à 50 jours, qui accompagne le mouvement.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ATOS

Aujourd'hui, à l'occasion de sa Journée Analystes 2020 entièrement globale et numérique, Atos présente sa vision, son ambition et sa stratégie à moyen terme. Son ambition est d'atteindre à moyen terme une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre +5 % à +7 %. Le taux de marge opérationnelle est attendue entre 11 à 12 % du chiffre d'affaires. Concernant le flux de trésorerie disponible, le groupe vise un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60 %.

AWOX

AwoX a reçu 4,4 millions d'euros de lignes de financements de la part de ses partenaires bancaires, en France et en Belgique, dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises mises en place par les États face à la pandémie de Covid-19. En France, le spécialiste de la maison intelligente a obtenu 1,9 million de prêts de la part de son pool bancaire et de Bpifrance, garantis à hauteur de 90% par l'État français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État.

LAGARDÈRE

Le groupe Lagardère a tenu hier soir à préciser "qu'aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n'a été prise, contrairement à ce qui a été rapporté par la presse ces derniers jours". Cette société du groupe produit de nombreux artistes et possède des salles de spectacles telles les Folies Bergère, le Casino de Paris, le Bataclan, l'Arkéa Aréna à Bordeaux ou encore l'Aréna du Pays d'Aix.

SOGECLAIR

Sogeclair aerospace SAS a annoncé, dans le contexte de la crise sanitaire, un projet de Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui concernerait jusqu'à 245 personnes en France. Sogeclair souligne qu'en raison de la crise de Covid-19, le secteur de l'aviation commerciale connaît de fortes turbulences pour une période estimée de 3 à 5 ans. Aussi, le groupe a réalisé près de 40% de son chiffre d'affaires en 2019 sur ce segment, principalement au travers de ses filiales européennes, Sogeclair aerospace France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni pour l'ingénierie.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des chefs d'entreprise en juin est attendu à 8h45.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juin sera dévoilé à 10h.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole est attendue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,1324 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse. Les investisseurs ont été rassurés par les propos de Donald Trump selon lesquels l'accord commercial avec la Chine est "intact". Dans ce climat porteur, les Bourses ont bien accueilli le rebond plus marqué que prévu de l'activité dans le secteur privé en Europe au mois de juin, révélé par les résultats des enquêtes PMI. Au chapitre des valeurs, les cycliques ont été recherchées. Le CAC 40 a gagné 1,39% à 5 017,68 points et l'Euro Stoxx 50, 1,88% à 3 302,53 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, toujours soutenus par les propos de Donald Trump sur l'accord commercial sino-américain. Les opérateurs ont également salué le redressement de l'activité économique qui transparait dans les indices PMI flash de juin. Les risques attenants à la pandémie de Covid-19 ont été relégués en arrière-plan. Le Dow Jones a gagné 0,5% à 26 156,10 points. De son côté, le Nasdaq Composite s'est offert de nouveaux records. Il a terminé sur un gain de 0,74% à 10 131,37 points.