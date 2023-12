Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés entre optimisme et attentisme

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la première séance de la semaine. Vendredi, Wall Street a clôturé dans le vert, soutenue par des propos jugés encourageants de Jerome Powell sur le front de l'inflation. Il a jugé "prématuré" de "spéculer" sur une baisse des taux. Cette journée de lundi s'annonce assez calme au chapitre macro-économique alors que les investisseurs ont déjà les yeux tournés vers les rendez-vous de politique monétaire fixés d'ici les 12 et 13 décembre (Fed) avant la BCE et la BoE.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole

Le Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. ont été notifiés par la Banque centrale européenne des exigences de capital au titre du pilier 2 applicables à partir du 1er janvier 2024, soit 1,75% pour le Groupe Crédit Agricole et 1,65% pour Crédit Agricole S.A. Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio de fonds propres durs (CET1) d’au moins 9,7% à compter de janvier 2024.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat commercial avec CRBPE (Conception Réalisation Béton Prêt à l'Emploi) qui fabrique et livre une large gamme de bétons prêts à l'emploi pour les professionnels et particuliers dans l'Aube (10) et les départements limitrophes (21,51,77 et 89). Cet accord qui s'étend jusqu'à fin 2027 implique la fourniture des ciments 0% clinker d'Hoffmann Green Cement aux 4 centrales à béton de CRBPE.

Lectra

Lectra annonce qu'il va désormais assurer directement la production de ses équipements de découpe fabriqués en Chine et principalement dédiés à sa clientèle asiatique. Ce spécialiste des solutions technologiques accélérant le passage à l'industrie 4.0 des acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement précise que le site de Suzhou, situé à l'ouest de Shanghai, pourra ainsi bénéficier des standards d'excellence opérationnelle qu'il a déjà mis en œuvre sur ses deux sites de Bordeaux-Cestas, en France, et de Tolland, aux Etats-Unis.

Robertet

Le Groupe Robertet a signé un accord pour la prise de contrôle et l'acquisition progressive de Sonarome, acteur majeur des arômes en Inde. Avec cette opération, Robertet poursuit sa stratégie d'internationalisation et son développement dans les arômes à destination de l'alimentation et des boissons en renforçant son offre en Inde où il était déjà présent dans les parfums. Robertet étend également son empreinte géographique en Asie du Sud-Est et Afrique de l'Est, qui constituent des marchés prometteurs dans ces secteurs.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus élevée que prévu en octobre : 17,8 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 17,1 milliards d'euros, après 16,5 milliards d'euros en septembre. Les exportations ont baissé de 0,2% contre un consensus de +1,1% après -2,5% en septembre. Les importations ont diminué de 1,2% contre un consensus de +0,8% après -1,9% le mois précédent.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs en décembre en zone euro sera connu à 10h30.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie en octobre seront communiquées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,0869 euro.

Vendredi à Paris

Pour cette première séance du mois de décembre, les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement de hausse. Les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI pour le secteur manufacturier. S’ils signalent toujours une contraction de l’activité en novembre, celle-ci est cependant légèrement moins importante qu’en octobre. Coté valeurs, Worldline a dominé l'indice CAC 40 : Crédit Agricole pourrait prendre une participation dans le groupe de paiements selon Bloomberg. Le CAC 40 a gagné 0,48% à 7 346,15 points et l'Eurostoxx50 a avancé de 0,77% à 4 416,32 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert après les propos tenus par Jerome Powell. "Il serait prématuré de conclure avec confiance que nous avons atteint une position suffisamment restrictive, ou de spéculer sur le moment où la politique pourrait s'assouplir", a déclaré le président de la Fed. L'indicateur ISM manufacturier américain est ressorti plus faible que prévu, enregistrant son douzième mois consécutif en zone de contraction. Le Dow Jones a progressé de 0,82% à 36245,50 points tandis que le Nasdaq a glané 0,55% à 14305,03 points.