Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés en stand-by

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la séance proches de l'équilibre. Les investisseurs devraient reprendre leur souffle après la belle séance d'hier. En l'absence d'indicateurs majeurs, ils limiteront sans doute les prises de risque dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain de mai vendredi. La baisse du chômage chez les travailleurs à faible salaire et les minorités est en effet suivi de très près par la Fed, sans doute plus que l'inflation, pour déterminer sa politique monétaire.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie au corps blanc, mais avec une importante mèche haute. Cette mèche traduit une tentative de prise en main de la part des vendeurs alors que la tendance haussière se développe. Deux soutiens sont maintenant définis à 6 448,5 et 6 375 points : ils sont les garants de la dynamique haussière actuelle. La prochaine résistance visée se situe à 6 590 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALSTOM

Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, représentant 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire, au prix de 45,35 euros par action (soit un montant total de 499 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. A l'issue de ce placement, Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom.

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé mardi soir que Grenoble-Alpes Métropole a autorisé la cession à HRS d'un terrain de 2,6 hectares dans la ZAC « Saut du Moine » à Champagnier, destiné à accueillir son futur centre de production et de recherche, l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène, à l'horizon 2022-2023.

KORIAN

Korian a confirmé mardi soir la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital, après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.

SAINT-GOBAIN

Après être entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020, Saint-Gobain vient d'annoncer la finalisation de la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Cette opération vise à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront ce matin des prix à la production en avril pour la zone euro, à 11h.

Aux Etats-Unis, la publication du "Livre Beige" de la Fed sur la santé de l'économie américaine est prévue à 20h.

Vers 8h30, l'euro est quasi-stable à 1,2214 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont terminé en hausse, soutenus par des indicateurs économiques solides. Les investisseurs ont salué l'accélération confirmée de l'activité manufacturière en Chine, en Europe et aux Etats-Unis au mois de mai. Le CAC 40 a gagné 0,66% à 6 489,4 points après avoir franchi le seuil des 6 500 points pour la première fois depuis septembre 2000. Les valeurs liées à l'énergie ont tiré leur épingle du jeu dans le sillage du pétrole. Même optimisme dans le reste de l'Europe, comme en témoigne le gain de 0,87% à 4 074,69 de l'Euro Stoxx 50.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les valeurs traditionnelles ont été soutenues par la publication d'indicateurs témoignant de la vigueur de la reprise mondiale, au premier rang desquels les indices PMI mesurant l'activité manufacturière en Asie, en Europe et bien sûr, aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques, jugées correctement valorisées, ont, elles, été pénalisées par la hausse du rendement du Bon du Trésor à 10 ans dans le sillage des anticipations inflationnistes. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 34 575,31 points. Le Nasdaq a cédé 0,09% à 13 736,48 points.