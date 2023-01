Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés devraient poursuivre sur leur lancée

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Goldman Sachs a déçu en enregistrant une baisse plus forte qu'attendu de son bénéfice trimestriel. L'assureur Travelers a également contribué à la baisse des marchés après avoir annoncé une prévision de bénéfice inférieure aux attentes. Coté statistiques, l'indice de la Fed de New York est ressorti en baisse à -32,9 en janvier. Après quatre séances dans le vert, le Dow Jones a reculé de 1,14% à 33 910 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,14% à 11 095 points.

Les marchés européens ont fini en légère hausse, soutenus par des rumeurs de presse évoquant une BCE plus conciliante dès mars. Selon Bloomberg, les responsables de la BCE commenceraient à envisager des hausses de taux d'intérêt de moindre ampleur à partir de mars, soit seulement 25 points de base. Les taux longs se sont détendus en Europe grâce à cet article. A Paris, Renault a gagné près de 2% en dépit d'une nouvelle baisse des ventes en volumes en 2022. Le CAC 40 a progressé de 0,48% à 7 077,16 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,34% à 4 171,08 points.

La production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en décembre sera dévoilée à 15h15.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en décembre et les ventes au détail en décembre seront connus à 14h30.

Pierre et Vacances

En 2022, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé record de 16,4 millions d'euros contre 1,5 million d'euros au 31 décembre 2021 (+1 025%). Son chiffre d'affaires combiné (en prenant en compte Arcapix sur un an) atteint également un niveau historique à 22,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, au-dessus de l'objectif annoncé de 20 millions d'euros.

" Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une tension accrue sur le pouvoir d'achat des ménages qui a notamment impacté cette fin d'année clé pour le Groupe ", Fnac Darty annonce une estimation de ses ventes et de ses résultats pour l'exercice 2022. Le cash-flow libre opérationnel est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Le cash-flow libre opérationnel s'élevait à 170 millions d'euros en 2021.

