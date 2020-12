Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés devraient marquer le pas

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient reprendre leur souffle dans le sillage de la clôture étale de Tokyo (+0,05% pour le Nikkei). Les investisseurs pourraient digérer les nouveaux records établis par Wall Street hier. Au chapitre économique, la journée débute bien avec un rebond plus marqué que prévu des ventes au détail en Allemagne en octobre. Sur le front de la pandémie, le Royaume-Uni a donné son feu vert au vaccin de Pfizer et BioNTech. Les opérateurs réagiront cette après-midi aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en novembre.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche quasiment sans mèche, réalisée dans des volumes toujours importants à 4 milliards d'euros. Avec la clôture en baisse de la veille, les cours ont ainsi rebondi sur un soutien à 5 519 points, définissant un support clair. La tendance haussière redémarre maintenant en direction de la résistance à 5697 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LUMIBIRD

Lumibird a mis en place un financement bancaire à hauteur de 100 millions d'euros et l'émission d'un emprunt obligataire Euro PP à impact social de 40 millions. Le spécialiste des technologies laser, dispose avec ces financements d'une capacité d'investissement accrue de plus de 100 millions qui doit lui permettre de doubler son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023. Cet objectif repose pour un tiers sur la croissance organique et pour deux tiers sur la croissance externe.

ALSTOM

Bonne nouvelle pour Alstom. Le spécialiste français du ferroviaire a annoncé mardi soir que toutes les autorisations réglementaires nécessaires avaient été obtenues concernant son opération de rachat du canadien Bombardier Transport. Les deux groupes prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021, contre « au premier trimestre 2021 » auparavant. Annoncé en février dernier, le mariage d'Alstom et de Bombardier Transport doit donner naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRRC.

CREDIT AGRICOLE

Crédit Agricole SA a été informé par la BCE des exigences de capital applicables pour 2021, confirmant les niveaux des exigences Pilier 2 (P2R) existants, soit 1,5% pour le groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole SA. Crédit Agricole SA devra respecter au 1er janvier 2021 un ratio CET1 d'au moins 7,9%, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l'exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5% et coussin contra-cyclique estimé à 0,02% au 1er janvier 2021).

WAVESTONE

Au premier semestre de son exercice 2020-2021, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 millions d'euros, en repli de 4%. A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré une décroissance semestrielle de 7%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 7,7%, contre 10,6% un an plus tôt. Les dispositifs d'activité partielle ont contribué à hauteur de 2,8 points à cette rentabilité opérationnelle. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 14,3 millions d'euros sur la période, contre 20,7 millions l'an dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail en octobre en Allemagne ont grimpé de 2,6% sur un mois. Les économistes tablaient sur +1,2% après -1,9% en septembre. Sur un an, les ventes affichent un bond de 8,2%. Le marché tablait sur +5,9% après +7% en septembre.

En zone euro, le taux de chômage et les prix à la production en octobre seront dévoilés à 11h.

Aux Etats-Unis, les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé en novembre seront publiés à 14h15. L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers sera connue, elle, à 16h30.

Vers 8h25, l'euro est quasi-stable à 1,2071 dollar.

Hier à Paris

Les marchés financiers ont débuté cette première séance de décembre sur de bons rails, grâce à l'optimisme sur les vaccins anti-Covid et la reprise économique. L'activisme de Moderna et Pfizer/BioNTech pour obtenir les autorisations de mise sur le marché de leurs vaccins respectifs et les bons PMI manufacturiers, surtout en Chine, ont galvanisé les investisseurs. Toutefois, le discours de Jerome Powell devant le Sénat américain, qui risque de se montrer prudent pour l'avenir, sera très suivi. A la clôture, le CAC 40 a progressé de 1,14% à 5 581 points, et l'EuroStoxx50, +1,02% à 3 528 points.

Hier à Wall Street

Après un mois de novembre exceptionnel, Wall Street a débuté décembre sous de bons auspices. Le Nasdaq et le S&P 500 ont décroché de nouveaux records grâce à l'alignement des planètes. Les campagnes de vaccination se préparent, l'économie mondiale montre des signes de reprise encourageants et les banques centrales ont promis de rester très accommodantes encore un certain temps. Au chapitre des valeurs, les prévisions de Zoom, "valeur Covid" par excellence, ont déçu, le titre a chuté. Le Dow Jones a gagné 0,63% à 29 82,92 points tandis que le Nasdaq a grimpé de 1,28% à 12 355,11 points.