Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés devraient faire une pause après de nouveaux records

(AOF) - Les bourses européennes devraient ouvrir autour de l'équilibre mercredi, faisant ainsi une pause après un bon début de semaine. Dans la foulée des solides ventes au détail américaines en octobre, le CAC 40 a atteint un nouveau record en clôture. La séance d'aujourd'hui s'annonce toutefois moins enthousiasmante, les catalyseurs venant à manquer. En effet, les résultats trimestriels vont se faire rares, et du côté des statistiques, seule la seconde évaluation de l'inflation en zone euro et les permis de construire aux Etats-Unis se feront attendre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Archos

Archos a annoncé un partenariat avec Ossia Inc, une société qui a mis au point une technologie brevetée qui délivre de l'énergie par voie hertzienne, à distance, et sans avoir besoin de visibilité directe, pour proposer aux consommateurs des produits alimentés sans fil d'ici 2022. Le système d'alimentation sans fil d'Ossia offre ainsi une réduction de l'empreinte carbone en supprimant les câbles et les batteries. Les premières solutions pour le déploiement de l'alimentation sans fil seront les caméra sans fil d'intérieur, ou encore les Stations pour mesurer la qualité de l'air et température.

Cnova

Cnova, la maison-mère du site vente en ligne Cdiscount et filiale de Casino, a annoncé mercredi la nomination de Luc Péligry comme Directeur Administratif et Financier de Cnova et Directeur Général Adjoint en charge des finances de Cdiscount. Il sera également membre du Comité Exécutif de Cdiscount. Luc Péligry possède une vaste expérience en finance et en management dans différents secteurs d'activité, complétée d'une grande expertise dans la gestion des risques, les achats, la logistique et la gestion des systèmes d'information.

Ober

Ober a publié un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d'euros lors du troisième trimestre 2021, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2020. Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur explique que cela est la conséquence du ralentissement conjoncturel de plusieurs marchés en France et à l'export ainsi que de "l'impact d'éléments exogènes hors de contrôle de la société". Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé maintient une croissance de 13,3 % pour s'élever à 23,7 millions d'euros.

Vinci

Le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes a progressé de 13,2% en octobre 2021, par rapport au même mois de 2020, dont +15,5% pour les véhicules légers et +0,9% pour les poids lourds. Sur deux ans, le trafic est en hausse de 4,6%, dont +5,7% sur les véhicules légers et -2% sur les poids lourds. Vinci Airports a vu son trafic progresser de 116% sur un an, mais reste en retrait de 48,3% par rapport à octobre 2019.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation définitive en zone euro au mois d'octobre sera publiée à 11h.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier d'octobre et les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront connus respectivement à 14h30 et à 16h.

Vers 8h20, l'euro perd 0,12% à 1,1311 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une nouvelle hausse mardi. La rencontre virtuelle entre Joe Biden et Xi Jingping, la nuit dernière, a eu tendance à aiguiser le goût du risque. Car, même si rien de concret n'a débouché de cette entrevue, celle-ci a néanmoins constitué une bonne nouvelle du fait des tensions entre les deux pays. Du côté des statistiques, la croissance européenne a été confirmée à 2,2% au troisième trimestre et les ventes au détail américaines ont surpris favorablement. Le CAC 40 a gagné 0,34% à 7 152,60 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,41% à 4 404,30 points.

Hier à Wall Street

Incertain en début de séance, Wall Street a rapidement pris le chemin de la hausse. Les investisseurs ont salué l'accélération des ventes au détail au mois d'octobre, même si cette dynamique s'explique en partie par l'inflation. Signe que le marché n'est pas complètement dupe, le rendement du dix ans américain, en baisse à l'ouverture, est reparti à la hausse dans le sillage des ventes au détail. Sur le marché des cryptomonnaies le temps est à l'hiver comme en témoigne la baisse de 6,6% du bitcoin. A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,15% à 36 142 points et le Nasdaq, 0,76% à 15 974 points.