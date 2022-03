Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés dans le brouillard

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de la clôture en ordre dispersé de Wall Street et des places asiatiques. La guerre continue de faire rage en Ukraine et la duplicité de Poutine, qui discute d'un côté et massacre de l'autre, inquiète les observateurs quant au dénouement. L’attitude ambiguë de la Chine ne rassure pas. Dans ce climat extrêmement incertain, la Fed devrait annoncer demain soir sa première hausse des taux depuis juin 2019, un non événement pour certains. La réaction de Wall Street et des taux longs sera cependant à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi et Blackstone ont établi une collaboration stratégique de mutualisation des risques aux termes de laquelle les fonds gérés par Blackstone Life Sciences (BXLS) vont investir jusqu'à 300 millions d'euros dans le but d'intensifier l'exécution du programme global d'études pivots et de développement clinique d'une solution pour injection sous-cutanée de l'anticorps anti-CD38 Sarclisa et de son dispositif d'administration pour le traitement du myélome multiple (MM).

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a dévoilé une performance 2021 en nette amélioration lui permettant d'augmenter de 30% son dividende. Le cash-flow courant du groupe immobilier affiche une croissance de 45% à 15,7 millions d'euros. Déjà publiés, les revenus locatifs se sont élevés à 25,2 millions d'euros, en hausse de 25,4% (+30,6% à immeubles constants). Au 31 décembre 2021, le taux d'occupation du patrimoine s'élève à 89% contre 91% au 31 décembre 2020, toujours en raison de la vacance locative volontairement maintenue sur les actifs en restructuration.

Neoen

Neoen a levé le voile lundi soir sur ses résultats annuels. En 2021, le producteur d’énergie renouvelable a enregistré un Ebitda en progression de 11% à 300,4 millions d’euros, un résultat opérationnel en augmentation de 20% à 171,2 millions d’euros et un bénéfice net (part du groupe) de 41 millions d’euros (multiplié par 11 par rapport à 2020). De son côté, le chiffre d’affaires a augmenté de 12% à 333,6 millions d’euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé une augmentation de capital de 6,5 millions d'actions réservée aux salariés adhérents du Plan d’Epargne du Groupe. Le Conseil d’administration du 25 novembre 2021 a fixé le montant de la décote à 20% du prix de référence correspondant à la moyenne des premiers cours cotés de l’action Saint-Gobain aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision. La période de souscription court du 14 mars 2022 au 28 mars 2022 inclus, et le prix de souscription (correspondant à 80% du prix de référence, soit 56,4835 euros) s'élève à 45,19 euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en février est attendue à 8h45.

En Allemagne, l"indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en mars sera dévoilé à 11h, en même temps que la production industrielle en janvier.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 des prix à la production en février et de l'indice manufacturier de la Fed de New York en mars.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,34% à 1,0978 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fortement progressé, soutenus par des déclarations encourageantes des belligérants de la guerre en Ukraine sur les négociations en cours. Pour autant, le Kremlin a aussi réaffirmé que la Russie réalisera tous ses projets en Ukraine et qu'ils seront menés à bien dans les délais prévus. La séance a également été marquée par les tensions sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans allemand a ainsi progressé de 12 points de base. Les valeurs financières en ont profité. Le CAC 40 a gagné 1,74% à 6 369,94 points et l'EuroStoxx50,1,59% à 3 745,47 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé lundi. L'optimisme modéré suscité par la reprise des négociations entre la Russie et l'Ukraine a été mis à mal par le nouveau confinement décrété en Chine en raison d'une poussée épidémique. Cela a grandement pénalisé les valeurs technologiques, à l'image d'Apple, et fait craindre davantage de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La prudence est par ailleurs de mise dans l'attente des conclusions de la réunion de la Fed, mercredi. Le Dow Jones est resté stable à 32 945,24 points. Le Nasdaq a cédé 2,04% à 12 581,22 pts.