Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendus sur une note stable

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note stable. Hier, les statistiques publiées en provenance des Etats-Unis n'ont guère incité à l'optimisme : l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité "Philly Fed" a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté. Dans ce contexte, la perspective de voir la Fed maintenir sa politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu prend de plus en plus de sens.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Aubay a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 142,8 millions d'euros, en croissance interne de 10,3%. Cette croissance a bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au premier trimestre 2022. " La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale ", a précisé l'entreprise de services numériques. Le taux de productivité des consultants est ressorti à 92,5%, en recul par rapport au premier trimestre 2022 : 95%.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023 s'élève à 6,151 milliards d'euros, en hausse de 9,7%. Il a progressé de 8,6 % à taux de change constants. La division Professional Solutions a connu une croissance de 7,7 % à 3,03 milliards d'euros, sur la même période (8,9 % à taux de change courants), portée par un profil de croissance similaire sur toutes les régions à l'exception de l'Asie-Pacifique, qui a connu un fort rebond à partir de février grâce à la réouverture de la Chine.

Fnac-Darty

Fnac Darty a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023,. Il ressort stable à 1,78 milliard d'euros comme un an auparavant dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d’achat des ménages. Le groupe affiche un recul de ses ventes d'électroménager lié à un net repli des volumes, notamment dans le gros électroménager, en partie compensé par l'augmentation des prix.

Solutions 30

Solutions 30 a essuyé une perte nette, part du groupe, de 50,1 millions d’euros en 2022 contre un bénéfice net de 21,5 millions d’euros en 2021. Pénalisé par la baisse de l’activité en France, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies voit son Ebitda ajusté tomber à 46,7 millions d’euros contre 82,4 millions d’euros en 2021. Solutions 30 affiche ainsi une marge de 5,2% contre 9,4% sur l’exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 904,6 millions d’euros, en progression de 3,5%, dont +1,4% en organique.

Les chiffres macroéconomiques

L'estimation des indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services en avril en France sera communiquée à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne, à 10h00 en zone euro et à 15h45 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro cède 0,09% à 1,0962 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en baisse, hormis l'indice londonien qui fini à l'équilibre. Les indices ont été fortement pénalisés par les turbulences dans le secteur automobile. Renault, Stellantis, Michelin ont essuyé les plâtres après les résultats trimestriels décevants de Tesla. De l'autre côté du spectre, Hermès, LVMH et L'Oréal ont résisté à la tendance baissière. Les statistiques du jour n'incitent guère à l'optimisme, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Le CAC 40 a cédé 0,14% à 7 538,71 points tandis que l'Eurostoxx50 a fléchi de 0,23% à 4 380, 14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge, sous le coup de résultats d’entreprises décevants. Tesla, qui a enregistré une rentabilité plus faible que prévu à la suite de ses baisses de prix, a fait reculé l’ensemble du secteur automobile. Les statistiques publiées n'ont pas incité à l'optimisme à l'image de l’indice des indicateurs avancés. Le nombre des inscriptions au chômage a augmenté la semaine dernière, traduisant un ralentissement du marché de l'emploi. Le Dow Jones a calé de 0,33% à 33 786,62 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,80% à 12 059,56 points.