Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendus sur une note stable

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture. après le net rebond des actions vendredi, journée au cours de laquelle a été publié aux Etats-Unis le rapport mensuel sur l'emploi en mai. Les créations de postes y sont ressorties deux fois supérieurs aux attentes tandis que la hausse des salaires a ralenti. Les investisseurs considèrent que la Fed pourrait s'abstenir de relever ses taux le 14 juin. Par ailleurs, l'Arabie saoudite, dont le projet est de réduire sa production le mois prochain, favorise la hausse des cours du brut.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biocorp

Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec Bio Jag, actionnaire principal de Biocorp, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans Biocorp, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques de Biocorp , au prix de 35 euros par action. Certains actionnaires minoritaires, représentant 19,0% du capital social et 13,07% des droits de vote théoriques de Biocorp, se sont engagés à transférer leurs actions à Novo Nordisk à l'issue de l'acquisition par Novo Nordisk du Bloc Contrôle.

Delta Drone

Delta Drone annonce la cession de 11,20 % du capital de Donecle à une société constituée autour du management de Donecle. A l’issue de cette transaction, Delta Drone continuera de détenir 13,63 % du capital. Cette opération s’inscrit dans le programme de cession d’actifs engagé depuis plusieurs mois. Il répond également au souhait des principaux managers de Donecle de renforcer leur position dans le capital de l’entreprise, en cohérence avec l’important développement dont bénéficie actuellement l’entreprise.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault annonce que 94,38% des actionnaires ont choisi le paiement du dividende extraordinaire 2022 en actions nouvelles. L’Assemblée générale mixte (AGM) d’Immobilière Dassault a approuvé, le 10 mai 2023, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2022 de 2,72 euros par action sous forme d’un dividende ordinaire de 1,78 euro par action, en numéraire, d’un dividende extraordinaire de 0,94 euro par action, chaque actionnaire pouvant choisir de recevoir le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions.

Orpea

Orpea annonce le premier tirage de 200 millions d'euros au titre du financement " new money " avec ses principaux partenaires bancaires, et ses filiales Niort 94 et Niort 95. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1A dont les caractéristiques sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite seront connus à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10 heures en zone euro.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs en zone euro sera communiqué à 10h30 tandis que les prix à la production seront annoncés à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite seront communiqués à 15h45. L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services et les commandes à l'industrie en avril seront indiqués à 16h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,31% à 1,0694 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont poursuivi leur mouvement haussier à la clôture ce vendredi. Les indices ont évolué dans le vert grâce à l’accord du Sénat américain au projet de loi bipartite sur le plafond de la dette. Cet accord permet aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement. Les investisseurs ont également apprécié rapport sur l'emploi américain du mois de mai En avril 2023, la production en France rebondit sur un mois dans l’industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1%). Le CAC 40 a progressé de 1,87% à 7 270,69 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 1,61% à 4 326,19 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en nette hausse Tandis que la menace d'un défaut de paiement du pays semble écartée, les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi en mai. Les créations de postes y sont ressorties deux fois supérieurs aux attentes tandis que la hausse des salaires a ralenti. L'indice VIX, qui mesure la nervosité des investisseurs et la volatilité du marché, est tombé à son plus bas niveau depuis près de deux ans. Le Dow Jones a gagné 2,12% à 33 762,76 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,07% à 13 240,77 points.