Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendus en hausse sur fond de prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour la dernière séance de la semaine. La prudence et l'aversion pour le risque devraient régner ce vendredi alors que les principales banques américaines (JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo...) doivent livrer leurs résultats trimestriels. Plusieurs indicateurs ont attesté du ralentissement de l'inflation, pouvant laisser croire à une fin imminente du durcissement monétaire de la Fed. Au chapitre macro-économique est attendue ce matin la publication des prix définitifs à la consommation en France pour le mois de mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ekinops

Fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 millions d'euros, en croissance dynamique de +15%, à l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023. Cette solide performance, alors que le premier trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de 20%, est conforme au plan de marche annuel visant à réaliser une croissance de l'activité supérieure à +12% sur l'ensemble de l'exercice. À taux de change constant, la croissance trimestrielle s'élève à 14%.

Hermès

Hermès, spécialiste de luxe, a fait part de ses résultats trimestriels d'où ressortent des ventes en hausse de 22,3%, à 3,38 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. L’Asie hors Japon (+23 %), portée par un très bon nouvel an chinois, poursuit sa forte dynamique en Grande Chine et dans l’ensemble de la région,notamment à Singapour, en Thaïlande et en Australie.’Europe hors France (+21 %) et la France (+28 %) réalisent de très solides progressions, en particulier au Royaume-Uni et en Italie, tirées par la hausse des flux touristiques.

Marie Brizard

Groupe de vins et de spiritueux, Marie Brizard accuse une perte nette de 0,9 million d'euro en 2022 comparé à un gain de 5,6 millions d'euros en 2021 qui intégrait le produit non récurrent de 3,1 millions d'euros. Son EBITDA de 11,8 M€ au 31 décembre 2022 est en baisse de 7,5% comparé à l'EBITDA de 12,6 M€ au 31 décembre 2021 qui bénéficiait d'une note de crédit exceptionnelle et non récurrente de 3,1 millions d'euros. Le cluster France voit son EBITDA baisser de 4 millions d'euros.

Spineway

Spineway totalise sur le premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 2,4 millions d'euros , dont la croissance de 79% par rapport au 1er trimestre 2022 est principalement liée aux ventes des prothèses discales de Spine Innovations. Le spécialiste des gammes d’implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale précise que « retraitées de cette contribution », les ventes du trimestre « demeurent solides » et se maintiennent à leur plus haut niveau (1,4 million d'euros ) en dépit d’un décalage temporaire sur la zone Amérique Latine.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en mars sera dévoilée à 8h45.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en mars seront connues à 14h30 et la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en février à 15h15.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril et le stock des entreprises en février seront communiqués à 16h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,19% à 1,1067 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en hausse, après le recul inattendu des prix à la production en mars aux Etats-Unis. Cet indicateur va dans le sens d'une poursuite du ralentissement de l'inflation. Le CAC 40 a signé un nouveau record à 7 485,59 points, porté par LVMH, qui a atteint un plus haut historique après sa bonne performance trimestrielle, et entraîné dans son sillage le secteur du luxe (Hermès, L'Oréal). Le précédent record du CAC datait d'hier à 7 459 points. L'indice phare de la place a gagné 1,13% à 7 480,83 points et l'EuroStoxx50, 0,68% à 4 363,61 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert, les principaux indices ayant été au rendez-vous de cette séance de jeudi. Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont affiché une baisse surprise en mars sur un mois tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage, sont ressorties en hausse. Plusieurs grandes banques américaines doivent publier leurs résultats ce vendredi, à l'instar de Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co. Le Dow Jones a raflé 1,14% à 34 029 points tandis que le Nasdaq a glané 1,99% à 12 166 points.