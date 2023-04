Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendus dans le vert après la parenthèse de Pâques

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse après le week-end prolongé de Pâques. Hier, les Bourses américaines, fermées vendredi, ont terminé proches de l'équilibre, réagissant au rapport sur l'emploi de mars, marqué par des créations de postes solides. Désormais les investisseurs s'attendent à ce que Fed augmente encore ses taux de 25 points de base à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire début mai. La publication des prix à la consommation et à la production aux Etats-Unis, mercredi et jeudi, fournira de nouvelles indicat sur l'évolution de l'inflation.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LDC

Le chiffre d'affaires cumulé de l'exercice 2022-2023 de LDC progresse de 15,3% à 5,8 milliards d'euros avec des volumes en repli de 5,6% par rapport à l'exercice 2021-2022. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires entreprise de l'industrie agroalimentaire progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire. Le chiffre d'affaires du pôle Volaille France (avec intégration du pôle Amont) sur l'exercice 2022-2023 s'élève à 4 206,2 millions d'euros en progression de 12,2% et de 11,7% à périmètre identique.

Mauna Kea

Entreprise mondiale de dispositifs médicaux, Mauna Kea Technologies annonce que sa perte nette ressort à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, en baisse de 2,26 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Sa perte opérationnelle a diminué mais reste négatif s'établissant à 9,06 millions d'euros contre 12,21 millions d'euros à fin 2021. Son chiffre d'affaires total s'établit à 7,47 millions d'euros, en retrait de 3% sur un an. Le taux de marge brute 2022 s'établit à 73,3%, quasi-stable par rapport à 74,2% fin 2021 (-87 points).

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce le démarrage d'une production 100% décarbonée de plaques de plâtre dans son usine de Fredrikstad, dans le sud de la Norvège. Le groupe industriel précise que la décarbonation du processus de fabrication a été rendue possible grâce au passage du gaz naturel à l'électricité d'origine hydraulique, évitant ainsi 23 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Grâce à la modernisation de l'usine, à l'amélioration de la récupération de la chaleur et de l'efficacité du processus, la consommation énergétique du site a par ailleurs été réduite de 30%.

Soitex

Soitec, qui doit dévoiler ses résultats de l'exercice fiscal 2022-2023 le 26 avril après Bourse, a fait part de ses perspectives pour son année fiscale 2023-2024 tout en apportant des indications sur son modèle financier 2025-2026. Le fabricant français de substrats électroniques à hautes performances anticipe pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'Ebitda autour de 36%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs en avril sera communiqué à 10h30 en zone euro tandis que les ventes au détail en février seront dévoilées à 11h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,26% à 1,0891 dollar.

Jeudi à Paris

Les marchés actions européens ont légèrement progressé avant le week-end prolongé de Pâques et le rapport américain sur l'emploi attendu demain. Au cours des dernières séances, les mauvaises statistiques économiques se sont accumulées aux Etats-Unis, dont l'enquête ADP et les indices des directeurs d'achat pour les services, alimentant les craintes de récession. Les investisseurs craignent de mauvais chiffres du chômage demain. L'indice CAC 40 a gagné 0,12% à 7 324,75 points tandis que l'EuroStoxx50 adjugé 0,24% à 4 308,51 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé proches de l'équilibre. Fermés vendredi, ils ont réagi au rapport sur l'emploi de mars, marqué par des créations de postes solides : 236 000. Les taux longs ont progressé, avec un rendement du 10 ans à 3,42%. Les investisseurs attendent désormais la publication des chiffres de l'inflation pour mars, mercredi. La fin de semaine sera marquée par le début de la saison des résultats, avec en particulier les banques. L'indice Dow Jones a gagné 0,30% à 33 586,52 points tandis que le Nasdaq Composite s'est effrité de 0,03% à 12 084,36 points.