Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendus dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens, hormis Londres, sont attendus sur une note haussière. La prudence reste de mise à l'orée d'une semaine qui sera marquée par les discours de plusieurs banquiers centraux au Forum économique mondial de Davos, une réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ). Au moins neuf membres de la Fed devraient s'y exprimer. Cette nouvelle semaine sera également rythmée par une kyrielle de nouvelles publications financières d'entreprises. Ce lundi, les marchés actions américains seront fermés ce lundi pour la Journée de Martin Luther King Jr.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biosynex

Biosynex, leader sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide en France annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Pte Ltd concernant VitaPCR , plateforme de biologie moléculaire de Credo Diagnostics capable de détecter des agents pathogènes infectieux (dont le SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19) par la méthode de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en seulement 20 minutes.

Crédit Agricole

Le 13 décembre 2022, le Conseil d'administration, agissant sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, a décidé de réduire le capital social de Crédit Agricole S.A. par voie d'annulation de 16,658 millions d'actions auto-détenues représentant environ 0,5% du capital social. La réalisation définitive de la réduction du capital est intervenue le 13 janvier 2023. Ces actions ont été rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, visant à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2022 réservée aux salariés, entre le 11 novembre 2022 et le 30 novembre 2022.

EDF

A l'occasion d'un évènement organisé à l'Ambassade de France en Pologne et en présence de l'ambassadeur de France en Pologne, Frédéric Billet, EDF et Respect Energy ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour le développement de projets nucléaires basés sur la technologie SMR Nuward sur des sites spécifiques en Pologne. Cet accord marque la ferme intention d'EDF et de Respect Energy d'engager ensemble le développement de projets SMR en Pologne et confirme le vif intérêt pour la technologie Nuward.

TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé ce lundi avoir approuvé la décision finale d'investissement concernant le développement du projet de Lapa South-West au large du Brésil, qui représente un investissement d'environ 1 milliard de dollars. TotalEnergies est l'opérateur de ce projet situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes, avec une participation de 45%. Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%) sont ses partenaires pour ce projet, a indiqué le producteur d'énergie dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en janvier sera connu à 11h00.

Les marchés boursiers américains sont fermés ce lundi pour la Journée de Martin Luther King.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,02% à 1,0835 dollar.

Vendredi à Paris

Les principales Bourses européennes ont fini en hausse. Elles ont bénéficié cette semaine de la publication de plusieurs chiffres d'inflation confirmant son ralentissement dans les pays développés. Après avoir été rassurés par le chiffre américain de jeudi, les investisseurs l’ont été aussi par l'inflation française en décembre. A Paris, le secteur automobile a souffert des baisses des prix de Tesla. Le CAC 40 a terminé sur une progression de 0,69% à 7 023,50 points, portant ses gains sur la semaine à 2,40%. L’EuroStoxx 50 s'est ,lui, adjugé 0,60% à 4 151,33 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert vendredi, au plus haut depuis un mois. Après avoir sanctionné les résultats des banques, les investisseurs se sont ravisés pour la plupart d’entre elles. JP Morgan, Citigroup et Bank of America ont ouvert la saison des résultats et ont toutes fait mieux qu'attendu par les analystes. Les opérateurs ont également été agréablement surpris par l’amélioration plus importante que prévu de la confiance des consommateurs. Le Dow Jones a progressé de 0,33% à 34 302 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,71% à 11 079 points.