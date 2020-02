Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés attendent de voir

(AOF) - Le repli des principaux marchés actions européens devrait se prolonger ce vendredi en raison du regain d'inquiétudes concernant le coronavirus. Le nombre de cas déclarés en Chine s'est accéléré aujourd'hui et le gouvernement chinois redoute une fort ralentissement des échanges commerciaux avec le reste du monde en janvier et en février. Par ailleurs, l'épidémie continue de se propager hors Chine et notamment des les pays émergents. Dans ce contexte incertain, les investisseurs surveilleront avec intérêt les premiers résultats des enquêtes PMI d'activité en Europe pour février.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une clôture au plus bas dans des volumes importants à 3,68 milliards d'euros. Commencée par une ouverture sur les sommets à 6109,81 points, la séance a vu les vendeurs prendre la main sur le marché. Le mouvement haussier est mis en danger : le risque ici est de corriger rapidement en direction du dernier creux ascendant à 5 993,91 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SOPRA-STERIA

Sopra Steria a réalisé en 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 28,1 % à 160,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 314,2 millions, en hausse de 20,5%. Le résultat opérationnel d'activité a progressé de 15,1 % pour s'établir à 354,3 millions, faisant apparaître un taux de marge de 8 %, en hausse de 0,5 point. Le chiffre d'affaires consolidé de Sopra-Steria s'est élevé à 4,434 milliards d'euros, en croissance de 8,3 %. La croissance organique du chiffre d'affaires a atteint 6,5 %.

ADP

Le groupe ADP a signé un accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% dans le groupe indien GMR Airports. Le prix d'acquisition a été arrêté à environ 1,36 milliard d'euros. Lors de l'exercice fiscal 2019, conclu le 31 mars dernier, GMR Airports a enregistré un chiffre d'affaires global de 715 millions d'euros et un Ebitda de 205 millions d'euros. L'opération se déroulera en deux étapes : une première étape sera réalisée dans les prochains jours pour une participation de 24,99%.

TELEPERFORMANCE

Teleperformance a publié un résultat net part du groupe 2019 de 400 millions d'euros en hausse de 28,3%. L'EBITA courant 2019 de la société est en progression de 26,7% à 764 millions. La marge d'EBITA courant est de 14,3%, en progression de 70 points de base. Le prestataire de services a pour objectifs 2020 une croissance organique des revenus supérieur ou égale à 7% et une amélioration de la marge EBITA courant d'au moins 10 points de base. Le groupe indique qu'il proposera un dividende de 2,40 euros par action, en hausse de 26,3%, lors de sa prochaine assemblée générale.

VALEO

Valeo a dévoilé jeudi soir ses résultats 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a dégagé l'an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 313 millions d'euros (-43%) et une marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) de 1,034 milliard d'euros (-14%), d'où il découle une marge de 5,3% (-1 point). Valeo a notamment été impacté par la grève chez General Motors.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 9h15 des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février en France. Ces indices pour l'Allemagne sont attendus à 9h30 et ceux pour la zone euro, à10h. L'inflation de janvier en zone euro sera, elle, dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février seront publiés à 15h45. Les ventes de logements anciens tomberont à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,0797 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge ce jeudi. Si la progression du coronavirus semble en ralentir en Chine (+673 nouveaux cas), l'incertitude demeure quant à la durée de l'épidémie et ses conséquences précises. Face à cette incertitude, le nouveau coup de pouce de la Chine à son économie et les bonnes statistiques du jour n'ont pas suffi. Côté valeurs, Schneider Electric et Bouygues sont les grands gagnants du jour, à l'inverse d'Axa, Eramet et Air France-KLM. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,80% à 6 062,30 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 1,09% à 3 822,98 points.

Hier à Wall Street

Wall Street est reparti à la baisse jeudi après avoir atteint mercredi de nouveaux records. La crainte de l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale revient au premier plan alors que l'épidémie se propage plus rapidement que prévu hors Chine. A cet égard, Goldman Sachs a estimé que les investisseurs sous-estimaient les effets négatifs potentiels du virus sur les actions. Dans ce cadre, le bond plus marqué que prévu du Philly Fed a été relégué au second plan. Le Dow Jones a cédé 0,44%, à 29 219,98 points. Le Nasdaq a perdu 0,67% à 9 750,97 points.