Morning meeting AOF France / Europe - Les marchés actions européens devraient prolonger leur mouvement baissier

(AOF) - Dans le sillage du repli de Wall Street hier, les principales Bourses européennes sont attendues encore à la baisse ce jeudi à l'ouverture des marchés. Face à la résurgence des cas de Covid-19 en Chine, les investisseurs restent vigilants bien que les frontières chinoises rouvriront. La quarantaine imposée depuis mars 2020 aux voyageurs entrant sur le territoire chinois a été levée. Ils sont toujours attentifs aussi face à la crainte d'une récession économique. Du coté des valeurs, à noter plusieurs acquisitions, celle de RADès par IT Link, et celle de Svat par l'entreprise Stef.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Altheora

Le Groupe Altheora, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la finalisation d'un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs (Nextstage AM et Vatel Capital). L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Althéora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.

Egide

Le Groupe Egide et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de financement d'un montant de 3 millions de dollars. Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5 million de dollars chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité.

IT Link

IT Link, entreprise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l'acquisition au 28 décembre 2022 de la société RADèS, experte de la supervision et de l'excellence opérationnelle dans les domaines Banque-Finance-Assurance. Pour le Groupe IT Link, cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du plan Connext'25 et lui permet de renforcer sa présence en Île de France avec 40 nouveaux consultants, tout en doublant ses activités dans les domaines Banque-Finance-Assurance.

Stef

A la suite d'une première prise de participation minoritaire fin 2021, Stef annonce ce jour l'acquisition par sa filiale en Italie, Stef Frozen Italia, du solde du capital de la société Intermedia, société italienne tête du groupe de transport et de logistique Svat. Svat est un opérateur de référence sur le marché du surgelé en Italie et opère un réseau constitué de quatre sites sous température dirigée. Le siège de la société est situé à Nogarole Rocca, près de Vérone, dans une zone industrielle et logistique en plein développement où la société possède et exploite un entrepôt frigorifique.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont attendues à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,02% à 1,0616 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. La prudence reste de mise après les attentes suscitées par la levée des restrictions sanitaires en Chine à compter du 8 janvier. Cette perspective d’ouverture, bien accueillie au départ avec en toile de fond l'espoir d'une reprise de la deuxième économie mondiale, s’accompagne d’une flambée des contaminations au Covid-19 dans le pays. Un éventuel redémarrage de l’économie chinoise fait aussi craindre une nouvelle flambée des prix. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 6 510 points tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,59% à 3 810 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en baisse à la clôture. La Chine a décidé de lever la quarantaine obligatoire contre le Covid-19 pour les personnes entrant sur son territoire. Une bonne nouvelle pour les investisseurs qui restent toutefois prudents face la résurgence de l'épidémie de coronavirus, à la période inflationniste et aux risques de récession économique. Coté valeurs, Tesla s'est redressé gagnant 3,61% après avoir lourdement chuté mardi de 9%. Le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu respectivement 1,10% à 32 875 points et 1,35% à 10 213 points.