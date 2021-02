Morning meeting AOF France / Europe - Les investisseurs restent sur leurs gardes

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la séance sur une note prudente. La journée est particulièrement chargée. Ce matin, les investisseurs réagiront aux résultats préliminaires des enquêtes d'activité menées auprès des directeurs d'achat du secteur privé au mois de février. Ils réagiront également à une nouvelle salve de publications d'entreprises. De prime abord, le bilan est contrasté. Hermès a dévoilé des ventes encourageantes au quatrième trimestre tandis que Danone continue de souffrir du Covid-19. Renault, quant à lui, a accusé l'an dernier une perte historique.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une mèche haute et une clôture à proximité du troisième gap haussier. La consolidation entamée il y a trois jours se poursuit : le troisième gap haussier pourrait être comblé avant un redémarrage de la tendance haussière précédente. Il faudra surveiller tout signe de force à l'approche du support à 5 628 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

RENAULT

Renault a dévoilé des résultats 2020 fortement pénalisés par la Covid-19. Les ventes de voitures ont reculé 21,3% à 2,95 millions de véhicules. Le chiffre d'affaires a plié de 21,7% à 43,5 milliards. A taux de change comparables, la baisse atteint 18,2%. La marge opérationnelle tombe dans le rouge à 337 millions d'euros (-0,8% du chiffre d'affaires). La perte d'exploitation se monte à 1,999 milliard. Résultat, le constructeur accuse une perte nette historique de 8,046 milliards, contre un bénéfice de 19 millions en 2019.

SIGNAUX GIROD

Signaux Girod a publié un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (octobre à décembre 2020) de 26,6 millions d'euros, en baisse de 3,4%. Celui-ci ne bénéficie pas de l'impact préélectoral en France tel qu'il l'a été sur l'exercice précédent, et correspond aux perspectives de cet exercice. Les activités internationales sont en retrait de 5,7%, en phase avec les objectifs du groupe. Le chiffre d'affaires Signalisation en France est quasi-stable (-0,4%), alors que les Sociétés Spécialisées ont reculé de 19%.

TARKETT

Tarkett a publié un chiffre d'affaires 2020 de 2,63 milliards d'euros, en repli de 12%. L'activité a été marquée par la forte baisse, au second trimestre, des activités de revêtements de sol tandis que le Sport affichait une certaine résilience, ainsi que par une cyberattaque en mai. Au second semestre, le chiffre d'affaires a bénéficié d'un rebond mondial du Résidentiel et un niveau d'activité plus soutenu dans la Santé et l'Education, tandis que l'Hôtellerie et les Bureaux ont été pénalisés par le décalage des décisions d'investissement.

VALEO

Après avoir fait part de ses résultats préliminaires à la mi-janvier, Valeo a publié jeudi soir ses résultats complets au titre de son exercice 2020. L'an dernier, l'équipementier automobile a accusé une perte nette (part du groupe) de 1,09 milliard d'euros, contre un bénéfice net de 313 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, la marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) ressort à -372 millions d'euros (-136% sur un an), d'où il découle une marge de -2,3% (-7,6 points sur un an).

Les chiffres macroéconomiques

Les indices PMI "flash" des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février pour la France sont attendus à 9h45, pour l'Allemagne à 9h30 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, ces mêmes indices sont attendus à 15h45. les ventes de logements anciens en janvier seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,2105 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont de nouveau clôturé dans le rouge dans un contexte de hausse des rendements obligataires et de préoccupations concernant la résurgence de l'inflation. La principale statistique du jour n'avait guère de quoi réjouir. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont en effet augmenté de manière inattendue. Côté valeurs, un déluge de résultats annuels s'est abattu sur la Bourse de Paris : Atos, Airbus et Orange ont été sanctionnées, mais Capgemini a tiré son épingle du jeu. Au final, le CAC 40 a cédé 0,65 % à 5 728,33 points et l'EuroStoxx 50, -0,50 % à 3 681,35 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge alors que le retour de l'inflation continue de préoccuper les investisseurs. A cet égard, les prix à l'importation ont grimpé plus que prévu en décembre. Autre mauvaise nouvelle, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont bondi la semaine dernière pour repasser au-dessus du seuil symbolique des 800 000. Au chapitre des entreprises, les publications trimestrielles du jour, Marriott et Walmart, sont globalement décevantes. Le Dow Jones a cédé 0,38% à 31 493,94 points. Le Nasdaq a perdu 0,72% à 13 865,36 points.