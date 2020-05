Morning meeting AOF France / Europe - Les investisseurs gardent le cap

(AOF) - La hausse des principaux marchés actions européens pourrait se prolonger à l'ouverture, toujours suscitée par la perspective d'une reprise rapide de l'activité et l'espoir de la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. En annonçant leur projet d'un fonds à 500 milliards d'euros afin de soutenir la relance de la zone euro, l'Allemagne et la France témoignent de l'unité des deux locomotives de l'Union Européenne. Pour autant, certains pays européens, dont les Pays-Bas et l'Autriche, restent à convaincre. Au chapitre économique, la confiance des investisseurs allemands est attendue à 11h.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, le tout dans des volumes en progression à 3,50 milliards d'euros. Les cours ont ouvert un gap haussier, ont franchi la moyenne mobile à 50 jours descendante et sortent par le haut d'un canal descendant après avoir rebondi sur le support à 4 143 points, renforcé par le ratio de 50 % de Fibonacci. Tous les signaux passent au vert en direction de 4570, puis 4 720 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AKKA

AKKA Technologies et Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de Drakkar détient une participation majoritaire, ont annoncé la signature d'un accord de collaboration concernant la solution créée par la seconde qui permet la conversion de cabines passagers en cargo. Le groupe d'ingénierie précise que cette solution a été certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et déjà mise en oeuvre sur plusieurs avions gros porteurs.

EKINOPS

Ekinops a annoncé l'obtention d'un accord de principe de ses partenaires bancaires pour une nouvelle ligne de financement de 12 millions d'euros. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'Etat Français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles (mai 2026) à la discrétion de la société.

PLASTIVALOIRE

Plastivaloire a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020. Ainsi, l'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires de 366,7 millions d'euros sur la période, en croissance de 1,7% à données publiées et stable à périmètre constant. Plastivaloire explique que la croissance a été sensiblement atténuée par les premiers impacts du développement mondial de la pandémie Covid-19, qui l'a contraint à réduire fortement à compter de la mi-mars son activité et à fermer provisoirement la quasi-totalité de ses sites industriels.

VISIOMED

Visiomed a enregistré un total de plus de 20 millions d'euros de commandes fermes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La société bénéfice de la demande pour ses produits contre la pandémie mondiale (stations de télémédecine, dispositifs médicaux connectés, masques, gels, gants, tests, etc..). Visiomed assure être en première ligne dans le cadre des mesures de déconfinement progressives et de reprise d'activité.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en mai est attendu à 11h.

En zone euro, les investisseurs prendront connaissance à 11h du sentiment économique en mai.

Les permis de construire et mises en chantier en mai aux Etats-Unis seront dévoilés à 14h30.

Vers 8h25, l'euro grappille 0,1% à 1,0928 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fortement progressé à la faveur de nouvelles prometteuses dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. La biotech Moderna a annoncé des résultats positifs d'une étude de phase 1 de son vaccin et la phase 3, la dernière avant la commercialisation, pourrait début en juillet. Le bond du pétrole et un projet franco-allemand de plan de relance de 500 milliards d'euros pour l'Union européenne ont aussi alimenté la hausse. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 5,27% à 4 498,34 points et l'EuroStoxx50 a fini sur un gain de 5,07% à 2 911,06 points.

Hier à Wall Street

Les marchés financiers ont retrouvé le sourire hier. Ils le doivent en grande partie à la biotech Moderna, qui a indiqué que les premiers tests cliniques de son potentiel vaccin contre le Covid-19 ont été concluants. Jerome Powell a également aidé, après avoir affirmé à l'émission "60 Minutes" que la Fed n'était "pas à court de munitions" pour soutenir l'économie. La nouvelle forte progression des cours du pétrole a été également un carburant de la hausse. Le Dow Jones a gagné 3,97% à 25 597,37 points et le Nasdaq a progressé de 2,43% à 9 234,83 points.