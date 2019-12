Morning meeting AOF France / Europe - Les investisseurs attendent Noël

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient débuter la semaine proches de l'équilibre. Si Wall Street a décroché de nouveaux records de clôture vendredi dernier, les investisseurs ne sont plus guère enclins à prendre des risques à deux jours de Noël. La semaine sera plus courte qu'à l'ordinaire, Euronext clôturera mardi à 14h pour ne ré-ouvrir que vendredi 27 décembre. Au chapitre des valeurs, c'est logiquement le calme plat. Sanofi lance ce matin son offre sur la biotech américaine Synthorx. Par ailleurs, Virbac a relevé ses prévisions 2019.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi annonce son intention de lancer aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. L'offre est réalisée conformément à l'accord et au plan de fusion datés du 7 décembre 2019. Elle expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée.

VALNEVA

Valneva a annoncé vendredi soir avoir finalisé le retrait de ses actions ordinaires et de préférence de la bourse de Vienne (Vienna Stock Exchange). Les actions de Valneva continueront d'être négociables sur Euronext Paris (Compartiment B). Valneva avait annoncé le 7 janvier 2019 son intention de mettre fin à sa cotation à la bourse de Vienne afin d'accroître la liquidité de ses titres en centralisant les transactions sur Euronext Paris.

VERALLIA

Horizon Parent Holdings S.à.r.l, actionnaire de contrôle de Verallia, elle-même contrôlée indirectement par un fonds d'investissement géré par un affilié d'Apollo Global Management annonce la mise en place d'un financement bancaire de type "margin loan". Afin de faciliter la mise en place de ce financement, Horizon Parent Holdings S.à.r.l a apporté la totalité de sa participation dans le capital de Verallia à une filiale nouvellement créée et détenue à 100 %, Horizon Investment Holdings S.à r.l et Horizon Investment Holdings S.à.r.l.

VIRBAC

Suite à la très bonne performance constatée sur la fin de l'année 2019, Virbac ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Il visait auparavant une progression entre 5% et 7%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait, quant à lui, progresser d'environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels). Il était auparavant anticipé en progression d'environ 2,5 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis à 14h30 des commandes de biens durables en novembre et à 16h, des ventes de logements neufs en novembre.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,1083 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé vendredi dans le vert. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,82% à 6 021,53 points et l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,88% à 3 772,21 points. Sur la semaine, les indices ont progressé respectivement de 1,73% et 1,10%. Aucune mauvaise surprise n'est venue contrarier les investisseurs sur le dossier commercial sino-américain aujourd'hui. Les statistiques américaines non plus. La confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan est notamment ressortie à 99,3 en décembre contre 99,1 attendu.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse vendredi. Les indices ont ainsi décroché de nouveaux records. Les investisseurs sont rassurés par la perspective de la signature de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine en janvier. Par ailleurs, la croissance américaine a été confirmée à 2,1% au troisième trimestre, tandis que l'inflation "core" est ressortie inférieure aux attentes, confortant la politique monétaire accommodante de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,28% à 28 455,09 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,42% à 8 924,96 points.