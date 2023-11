Morning meeting AOF France / Europe - Les indices européens attendus en légère hausse, Casino acquiert CBD

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en légère hausse à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,2%. La semaine sera rythmée par la publication de plusieurs statistiques attendues par les investisseurs (inflation aux Etats-Unis et en zone euro, PIB américain au troisième trimestre) et les discours des banques centrales sur leurs politiques monétaires (Jerome Powell vendredi, Christine Lagarde cet après-midi). Coté valeurs, Casino a annoncé aujourd'hui l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34,0% du capital de Cnova.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a finalisé avec succès son offre d’actionnariat salarié "Shareplan 2023", augmentation de capital réservée à ses collaborateurs en France et à l’international, lancé en août. La souscription totale s’élève à près de 348 millions d’euros correspondant à l’émission d’environ 14 millions d’actions nouvelles soit 0,6 % du capital de l'assureur. Afin d’éliminer l’effet dilutif de l’offre, Axa procédera à une annulation du même nombre d’actions. Au terme de l'opération, les collaborateurs du groupe français détiennent 4,36% de son capital et 5,86% de ses droits de vote.

Casino

Le groupe Casino annonce aujourd'hui l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34,0% du capital de Cnova (soit 117 303 664 actions ordinaires). La transaction aura pour effet de porter la participation de Casino dans Cnova, directement et au travers de filiales intégralement contrôlées, à 98,8%. Le prix d'acquisition a été fixé à 10 millions d'euros, dont 80% à payer lors de la réalisation de la transaction, prévue d'ici le 30 novembre 2023, et 20% à payer au plus tard le 30 juin 2024.

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage de la dixième tranche de 200 Océane, sans BSA attachés, pour un montant nominal d'un million d'euros. L'émission des 200 Océane réalisée ce jour pourrait donner lieu à la création de 136 986 301 actions nouvelles sur la base d'un prix de conversion théorique de 0,0073 euro, soit 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action ordinaire sur les 15 jours de bourse consécutifs précédant immédiatement le tirage de ce jour.

TME Pharma

TME Pharma a annoncé le lancement d'une augmentation de capital garantie à 100 % à hauteur de 2,7 millions d’euros par l'émission de nouvelles actions associée à des bons de souscription permettant de potentiellement lever un montant brut additionnel de 2,2 millions d'euros. La biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME) précise qu’il s’agit de "sécuriser le financement pour atteindre des étapes réglementaires clés en 2024".

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en octobre seront communiqués à 16h.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé en légère hausse et dans le calme au lendemain de la fermeture de Wall Street due à la fête de Thanksgiving. Destatis a confirmé que le PIB allemand avait reculé de 0,1% au troisième trimestre, alors que l'indice Ifo du climat des affaires Outre-Rhin a progressé moins que prévu à 87,3 en novembre. Côté valeurs, Saint-Gobain a progressé après la nomination de son directeur général au poste de PDG. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7 292,80 points, portant ses gains sur la semaine à 0,70%. L'EuroStoxx50 a avancé de 0,28%.

Vendredi à Wall Street

Fermés hier en raison de Thanksgiving et en ce Black Friday, les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé lors de cette séance écourtée. Les volumes sont restés faibles et les prises de risques ont été limitées. Selon S&P Global, le PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Mercredi prochain, la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre sera publiée à 14h30. Le Dow Jones gagne 0,32% à 35 385,95 points et le Nasdaq recule légèrement de 0,20% à 14 237,78 points.