Morning meeting AOF France / Europe - Les indices attendus en légère hausse avant les rendez-vous de la Fed et de la BCE

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir la première séance du mois de mai en légère hausse avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Mercredi, la Fed devraient relever ses taux d'un quart de point. La BCE devrait également relever ses taux jeudi, pour une septième fois consécutive. Coté statistiques, les derniers indices PMI sur l'activité du secteur manufacturier dans la zone euro seront communiquées dans la matinée. Le CAC 40 devrait progresser légèrement de 0,11%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus, Safran et Tikehau Capital

La holding détenue à parts égales par Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé ce jour l'acquisition de la société Aubert & Duval auprès du Groupe Eramet. Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l'aéronautique, la défense, le nucléaire et le médical. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros et emploie 3 700 collaborateurs, dont la plupart sont en France.

DBT

Sur l'année 2022, la perte nette du spécialiste des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques ressort à 5,98 millions d’euros, en réduction de 5% par rapport à 2021 « dans un contexte d’augmentation des coûts d’approvisionnement ». En 2022, le groupe DBT affiche un chiffre d'affaires en forte augmentation (+128%) portée par le succès de sa division DBT CEV : 9,8 millions d'euros contre 4,3 millions d'euros. Le Résultat d'exploitation 2022 affiche une perte de 5,9 millions d'euros, en recul de 581 000 euros par rapport à 2021.

Lucibel

Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel est en baisse de 10,6% par rapport à celui de l'exercice 2021. Il atteint 8,17 millions d'euros contre 9,14 millions d'euros. Le producteur de luminaires a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 2,55 millions d'euros, contre 2,85 millions d'euros au titre de l'exercice 2021. Cette amélioration s'explique essentiellement par une réduction des charges opérationnelles. Il affiche une perte nette à 2,28 millions d'euros sur cette année 2022 contre une perte de 2,92 millions d'euros en 2021.

Toosla

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la commercialisation à grande échelle de son offre BtoB " Compte mobilité " et propose ainsi une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible et " sans irritant " pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'offre BtoB " Compte mobilité " de Toosla vise à remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont baissé de 2,4% en mars alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,4% après -0,3% en février.

Le PMI manufacturier final en avril en France sera communiqué à 9h50 en France

Le PMI manufacturier final en avril en Allemagne sera communiquée à 9h55

Le PMI manufacturier final en avril sera communiqué à 10h en zone euro

L'indice flash des prix à la consommation en avril sera publié à 11h en zone euro

Le Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en mars aux Etats-Unis sera publié à 16h

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé sur une note positive, après une série de résultats et plusieurs statistiques qui ont reflété des signes de ralentissement de l’économie des deux côtés de l’Atlantique : une inflation américaine moins élevée que prévu, une croissance allemande et européenne en deçà des attentes. Côté valeurs, TF1 a affiché une forte baisse après la publication de comptes dégradés, tandis que Casino, chahuté ces dernières semaines, a retrouvé ses niveaux de la mi-mars. Le CAC 40, a gagné 0,10% à 7 491,50 points et l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,03% 4 359,31 points.

Hier à Wall Street

Les bourses américaines ont clôturé légèrement dans le rouge. Le secteur bancaire a été mouvementé avec l'opération de sauvetage de la First Republic Bank par JP Morgan. Une des plus grandes banques des Etats-Unis va ainsi acquérir la grande majorité des actifs de la banque régionale. Les investisseurs seront attentifs à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ce mercredi. Un probable relèvement des taux de 25 points de base est attendu. L'indice Dow Jones a cédé 0,14% à 34 051,70 points et le Nasdaq a reculé de 0,11% à 12 212,60 points.